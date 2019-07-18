20+ животных, которые точно знают, что хозяева все равно их любят

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Хозяева всегда любят своих животных, что бы те ни натворили. И почти все питомцы знают, что даже за серьезные проколы окружающие вряд ли будут на них долго злиться. Вот они и шкодят так, что владельцы, отойдя от шока, еще и в интернет выкладывают следы их преступлений.

Мы в AdMe.ru понимаем, что на таких милах просто невозможно обижаться, поэтому делимся проступками, на которые даже их хозяева смогли посмотреть с юмором.

Это Ральф. Он услышал, как взрываются фейерверки

«Посмотрите на эту маленькую злюку. Я забрала у нее косточку, потому что она начала задыхаться из-за нее»

Если не можешь скрыть следы преступления, имитируй несчастный случай

«Я спасу тебя, хозяин!»

«Этот милый маленький шкодник ест мой сэндвич, стоя на куске хлеба, который я дал ему»

«Зашел в туалет и увидел это»

«У знакомых пес устроил вечеринку, пока их не было дома. Кстати, его можно найти на этом фото»

Незаметно, что его что-то смущает

«Дай мне минутку... я все объясню!»

«Майя решила занять место моих любимых гладиолусов на клумбе»

«Мужа не было в кровати всего 30 секунд, а пес уже занял его место и мгновенно начал храпеть»

По крайней мере она выглядит виноватой

«Мой пес решил, что ему обязательно нужно прогуляться по свежескошенной траве»

Поиски мягкой постельки завершены

«Тебе нужно дышать? Не, не слышал»

«Нашел заначку в виде куска масла в лежанке своей собаки. Кажется, она не хочет это обсуждать»

«Видимо, сатанинский дух в моей кошке не очень любит селфи»

«Мой кот удалил кусочек жалюзи. Я долго не мог понять, зачем он это сделал. До сегодняшнего дня»

Ни тени смущения на этой морде

«Вот куда пропадают все мои резинки»

Пес погрыз телефон и случайно вызвал полицию