20 животных, которые оказались гораздо больше, чем вы могли представить
Вы когда-нибудь видели кошек размером с собаку? А собаку размером с пони? Создавая этих исполинских животных, матушка-природа явно решила пошутить. Иначе как объяснить, что по нашей земле скачут огромные кролики, а в океанах плавают черепахи весом в тонну?
Мы в AdMe.ru отыскали невероятно огромных животных, чтобы явить их миру.
«Вот такую гигантскую собаку мы встретили в метро»
«Я и мой 8-месячный фламандский гигантский ребенок Золушка»
Нет, это не медвежонок, это малыш водолаза
Щенок ньюфаундленда. Он пока растет
«Вчера встретил здоровенного 102-килограммового маламута! Гигант — это преуменьшение»
Огромная черная свинья. Скажите, что она мила
Рокфор, ты ли это?
«Я в восторге от этого кролика! Он великолепен»
Щенок золотистого ретривера
«Это щенок тибетского мастифа. Ему всего 6 месяцев»
Малыш сенбернара
«В ожидании завтрака»
Когда кость пушистая
«Этой кошке не обязательно запрыгивать на стол, она и так все съест»
Древний гигант морских глубин — кожистая черепаха
Рыба моей мечты
Кролики породы бельгийский великан размером со взрослую хаски
Идеальный мейн-кун
Венди — самая мускулистая собака в мире
Какие животные впечатлили вас больше всего?
Фото на превью tanzaniteflame / Reddit, Prostoilogin / Pikabu