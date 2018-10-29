20 животных, которые оказались гораздо больше, чем вы могли представить

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Вы когда-нибудь видели кошек размером с собаку? А собаку размером с пони? Создавая этих исполинских животных, матушка-природа явно решила пошутить. Иначе как объяснить, что по нашей земле скачут огромные кролики, а в океанах плавают черепахи весом в тонну?

Мы в AdMe.ru отыскали невероятно огромных животных, чтобы явить их миру.

«Вот такую гигантскую собаку мы встретили в метро»

«Я и мой 8-месячный фламандский гигантский ребенок Золушка»

Нет, это не медвежонок, это малыш водолаза

Щенок ньюфаундленда. Он пока растет

«Вчера встретил здоровенного 102-килограммового маламута! Гигант — это преуменьшение»

Огромная черная свинья. Скажите, что она мила

Рокфор, ты ли это?

«Я в восторге от этого кролика! Он великолепен»

Щенок золотистого ретривера

«Это щенок тибетского мастифа. Ему всего 6 месяцев»

Малыш сенбернара

«В ожидании завтрака»

Когда кость пушистая

«Этой кошке не обязательно запрыгивать на стол, она и так все съест»

Древний гигант морских глубин — кожистая черепаха

Рыба моей мечты

Кролики породы бельгийский великан размером со взрослую хаски

Идеальный мейн-кун

Венди — самая мускулистая собака в мире