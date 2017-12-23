20 животных, которые стремятся к идеальной форме. Ведь шар — это идеальная форма

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Многие из нас тратят немало времени на спортзалы, диеты и прочие подобные вещи, чтобы обрести идеальную форму. Братьям нашим меньшим тоже не чуждо чувство прекрасного. AdMe.ru собрал 20 фотографий животных, которые уже достигли или находятся в одном шаге от идеальной формы. Идеальной круглой формы.

1. Это самая прекрасная попа, которую вы видели

2. Вид спереди тоже просто потрясающий

3. Воробьиный сыч-гном. Или сова-пигмей. Можно просто красавчик

4. То чувство, когда твой питомец выглядит раз в сто круче, чем ты

5. 12:00 — Дала себе слово не есть, что бы ни случилось!

13:00 — Случилось

6. Самый точный детектор лжи

7. Это не лишний вес! Это дополнительные места для тисканий

8. — Я не толстая! Саша говорит, что у меня идеальная фигура! — Он математик, для него идеальная фигура — шар!

9. Когда ты великолепен и не видишь смысла скрывать это

10. «Кусь», «лизь», «чмок»... Не знаешь, о чем это они?

11. Вы шутите про толстых в интернете, чтобы никто не заподозрил, что вы тоже толстые

12. Это не маленький бегемот. Это лысая морская свинка. И баклажан

13. Короткий тест на то, умеете ли вы говорить «нет»

14. Я не толстый! Я ангорский!

15. Улучшенная версия Angry Birds

16. На 2-й день диеты начались интересные сны: большая комната, я лежу в ванне... наполненной едой

17. К совершенству нужно стремиться с раннего детства

18. Просто ежик в вязаных носочках

19. Когда ты злой, но все равно милый

20. Как это «выходные закончились»?

А каких животных в идеальной форме видели вы? Покажите их фото в комментариях!