20 животных, которые стремятся к идеальной форме. Ведь шар — это идеальная форма
Многие из нас тратят немало времени на спортзалы, диеты и прочие подобные вещи, чтобы обрести идеальную форму. Братьям нашим меньшим тоже не чуждо чувство прекрасного.
AdMe.ru собрал 20 фотографий животных, которые уже достигли или находятся в одном шаге от идеальной формы. Идеальной круглой формы.
1. Это самая прекрасная попа, которую вы видели
2. Вид спереди тоже просто потрясающий
3. Воробьиный сыч-гном. Или сова-пигмей. Можно просто красавчик
4. То чувство, когда твой питомец выглядит раз в сто круче, чем ты
5.
12:00 — Дала себе слово не есть, что бы ни случилось!
13:00 — Случилось
6. Самый точный детектор лжи
7. Это не лишний вес! Это дополнительные места для тисканий
8.
— Я не толстая! Саша говорит, что у меня идеальная фигура!
— Он математик, для него идеальная фигура — шар!
9. Когда ты великолепен и не видишь смысла скрывать это
10. «Кусь», «лизь», «чмок»... Не знаешь, о чем это они?
11. Вы шутите про толстых в интернете, чтобы никто не заподозрил, что вы тоже толстые
12. Это не маленький бегемот. Это лысая морская свинка. И баклажан
13. Короткий тест на то, умеете ли вы говорить «нет»
14. Я не толстый! Я ангорский!
15. Улучшенная версия Angry Birds
16. На 2-й день диеты начались интересные сны: большая комната, я лежу в ванне... наполненной едой
17. К совершенству нужно стремиться с раннего детства
18. Просто ежик в вязаных носочках
19. Когда ты злой, но все равно милый
20. Как это «выходные закончились»?
А каких животных в идеальной форме видели вы? Покажите их фото в комментариях!
Фото на превью Round animals/twitter