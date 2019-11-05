20+ животных, которые сражаются с лишним весом совсем как мы
Ожирение встречается у домашних животных довольно часто. Высококалорийные корма, малоподвижный образ жизни и перекармливание делают свою неблагодарное дело. И хотя толстенькие коты и собаки кажутся невероятно милыми, на самом деле это серьезная проблема, которая может привести к тяжелым заболеваниям. Поэтому заботливые хозяева, разглядев опасность, сажают своих питомцев на диету. Те не слишком-то рады такой перспективе, и ведь не объяснишь пушистикам, что это для их блага. Недавно интернет взорвала кошка по имени Шлакоблок: шерстяная плутовка мошенничает, как может, только чтобы не сбрасывать вес.
AdMe.ru отыскал в сети котиков и песиков, которые борются не только с ожирением, но и с диетами и физическими нагрузками.
Кошке по кличке Шлакоблок врачи велели сбросить вес. Это ее первое занятие на беговой дорожке. Кажется, кое-кто халтурит
Шлакоблок жульничает и во время рутинного взвешивания
И все же упорным хозяевам удалось сломить сопротивление пухленькой кошечки
Эту собачку взяли из приюта с ожирением, но спустя 2 года она смогла сбросить половину своего веса
«Посадили кота на диету, используем кормушку с таймером. Он не слишком этому рад»
Этого паренька тоже взяли с лишним весом, но вы только поглядите, в какого подтянутого красавца он превратился за несколько лет
«Так я напоминаю себе, почему посадил его на диету»
«Только что ветеринар сказал мне, что моему коту надо похудеть»
Терпеливо ждет обеда
Посадили кошку на диету
«Успехи моей кошки в снижении веса»
«И вовсе я не потолстел, это коробка сжалась»
Большой мальчик пытается похудеть
«Я на специальной диете. Пожалуйста, не давайте мне вкусняшек».
Даже если ветеринар говорит, что кому-то пора меньше есть, очень сложно устоять под взглядом этих глаз
Это Бруно. Бруно старается сбросить вес
Он решил, что худеть не хочет. Очень доволен собой
Этот 15-килограммовый котяра только начинает свой путь к идеальному весу
«Кажется, я разбил его сердце. Он на диете, а я сижу напротив, ем пиццу и не собираюсь делиться. Он даже не хочет смотреть мне в глаза»
Это Кит, ей 3 года, и у нее ожирение. Она пытается похудеть и уже сбросила больше 2 кг
«Мой кот на диете, никаких вкусняшек. Но он так просто не сдается»
Это Холли, она ходит в бассейн, чтобы похудеть
«Этот ангелок еще не знает, что с завтрашнего дня он начнет худеть. Пожелайте мне удачи и стойкости»
«Родители посадили своего пса на диету. Теперь он встречает меня так»
А вы когда-нибудь заставляли питомца худеть? К каким способам прибегали?
Фото на превью Falldog / reddit