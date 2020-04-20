20+ животных, которые ворвались в жизнь людей, будто говоря: «Я тебя выбрал, человек»

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Некоторые люди по разным причинам дают себе обет, что никогда не заведут питомца. Кто-то не готов нести ответственность за того, кого приручил, кто-то просто категорически не хочет или в доме уже есть свой зверинец. Но затем случается та самая встреча, которая переворачивает все с ног на голову, и вот вы уже счастливый владелец четырехлапого чуда.

Мы в AdMe.ru искренне верим в то, что животные появляются в нашей жизни неслучайно. Правда, частенько выходит так, что пушистики ставят нас перед фактом: «Привет, теперь ты мой Человек».

«Сходил в магазин называется. Я никогда не думал, что заведу собаку, но этот фрукт мне прыгнул под ноги из сугроба. Тут хочешь не хочешь, а придется заводить»

«1,5 года назад гуляли с псом, и это крохотное чудо выбежало навстречу и столкнулось нос к носу с ним. Видимо, она подумала: какая странная большая кошка»

«Бродячая кошка, которая всю ночь царапала бы нашу парадную дверь, пытаясь проникнуть внутрь. Мы приняли ее и назвали Артемис»

«3 года назад мама выносила мусор — и вот итог: зовут Соня, и это наша самая большая положительная эмоция»

«Этот маленький парень прибегал ко мне домой несколько дней подряд. Когда я вышел на улицу насладиться солнцем и пением птиц, он вскарабкался на меня и уснул»

«Я проснулась утром с этой маленькой красавицей. Дело в том, что у меня нет кошки»

«Мой Тиша нашелся 5 лет назад, прибился на даче. Пыталась пристроить, так как у меня аллергия на кошек, но никто брать его не хотел, оставила себе. Живем»

«Да, у меня нет кота»

«Уличный пес вломился в мою машину. Это... еще одна моя собака»

«Месяц назад пришел к нам во двор вот такой котяра, уходить он, похоже, не собирается»

«2 года назад к дочери на рынке подбежал пацан, прицепил на пальто котенка размером с ладошку и со словами „тетя, это вам“ унесся вдаль. Выросла красотка и злыдня Нюша»

«Этот парень пришел сам, за компанию с уже имеющейся домашней песой. Решил, что будет жить у нас»

«Вот такой „урожай“ ждал на даче»

«Это произошло буквально через 2 минуты после того, как я посадил кошачью мяту. У меня нет кота»

«Полгода назад взобрался по штанине»

«Вышла погулять с одной собакой, но в бухгалтерии все перепутали»

«Классика: вышли за сахаром, рядом с магазином у помойки что-то пищало. Принесла домой, выросло это»

«Это Август, бездомный кот, который нас усыновил. Он самый милый кот, который просто хочет прижиматься»

«6 лет назад катались на лыжах в лесу. Эта красотка пробежала за нами около 3 км по глубокому снегу. Очевидно, судьба»

«Зима, —27, темно. Иду, слышу, орет кто-то. Как выскочил — и ко мне на руки! Приношу домой, муж говорит: „Я думал, когда-нибудь дети притащат, но чтоб мама наша принесла...“»

Мы знаем, что почти у каждого нашего читателя есть домашний любимец (и обычно не один!). Расскажите нам, кто кого выбрал: вы его или он вас? Как это было?