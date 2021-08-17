20+ животных, которые просто пришли на прием к ветеринару, но случайно растопили сердце всему интернету

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Поход к ветеринару — испытание на прочность как для четвероногих, так и для их хозяев. Иной раз на мордочке любимца можно прочитать всю гамму чувств. Причем они не всегда негативные. Например, некоторые хвостатые млеют в клинике или царственно ловят восхищенные взгляды окружающих.

В сегодняшней подборке AdMe.ru вас ждут храбрые, счастливые и уморительные зверушки на приеме у айболитов.

1. Только посмотрите на его мордочку после первой чистки ушек

2. «Кажется, наша домашняя кошечка сломалась, когда пришлось отвезти ее к врачу. Она долгое время не была ни в машине, ни на улице»

3. «Вчера кое-кто растаял в ветеринарной клинике»

4. «Эти крошки впервые в клинике, но уже успели украсть сердечки всего персонала»

5. «Год назад он цеплялся за жизнь. А сейчас это преуспевающий парнишка. Врач даже не узнал его»

6. «Вот как Леви возвращается домой из ветлечебницы»

7. «Последнее посещение ветврача, и эти малыши отправятся по своим будущим домам»

8. «Это ее первая поездка к ветеринару. Кажется, кое-кому нравится кататься на машине»

9. «Ну очень храбрый мальчик на приеме. Пока мы сидели и ждали своей очереди, он успел подремать»

10. «12 недель назад, в понедельник, он похитил мое сердце. А теперь терпеливо ждет своей очереди в клинике»

11. «Вывез своих крошек на прогулку к ветеринару»

«После посещения они получат угощение и тоже будут улыбаться».

12. «Лилиан очень хотела забрать эту игрушку из кабинета ветеринара»

13. В кабинете врача было не очень комфортно, поэтому пушистый пациент нашел укромный уголок

14. «Мой малыш Уильям после ночной поездки к ветеринару»

15. «Кажется, кто-то только что осознал, куда мы на самом деле направляемся»

16. «Он сидел так 3 часа после того, как мы вернулись из больницы»

17. «Похоже, у моего кота слетели заводские настройки: он сам хочет пойти к ветеринару!»

«Такси для питомцев».

18. «Когда тебе нужно к ветеринару, но у тебя под боком дремлет мягкая и теплая сестричка»

19. «Мой пушистый малыш по кличке Сид только что вернулся домой. Не беспокойтесь, с ним все в порядке»

20. «Вот как меняется мордочка моего кота, когда он слышит слово „ветеринар“»

21. «Он вообще не очень любит людей, особенно докторов, поэтому ему дали успокоительное. Сейчас он дома, но все еще не до конца пришел в себя»