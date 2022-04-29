20+ животных, которые прошли путь от брошенных бедолаг до избалованных королей диванов

Первое, о чем мы задумываемся, когда хотим завести домашнего любимца, — откуда взять малыша: из питомника, где живут его породистые родители, из приюта или же подобрать с улицы. Последние нуждаются в особо тщательном уходе и благодаря заботе нередко превращаются в настоящих красавцев и красавиц.

Мы в AdMe.ru растрогались, собирая материалы для этой статьи. Счастливые мордочки откормленных домашних животных не смогут оставить кого-либо равнодушными.

«Вчера мы узнали, что она наконец-то здорова. Мы начали лечение в августе, когда приютили ее»

«Эту кошку выставили на улицу, потому что у нее были блохи. Теперь у нее отличная жизнь»

«Его нашли блуждающим по улицам. Пес боялся людей и дергался от любых прикосновений. Спустя 8 месяцев он превратился в настоящего любителя объятий»

«4 года назад этого кота нашли в мусорном баке в целлофановом пакете. Теперь мы никогда не расстаемся»

«Виолетту подарили маленькому ребенку, но он потерял к ней интерес. Кролика посадили в крошечную клетку в подвале и забыли. Теперь она спит со мной в постели»

Как только ее стерилизовали, она перестала ходить мимо туалета и теперь всегда использует свой лоток. © violetbasil / Reddit

«Его использовали в качестве племенного производителя щенков в течение 5 лет. Пес жил в тесной клетке, его почти не кормили. И сегодня он выглядит потрясающе»

«Эту крошку бросили в ящике на дороге, и потом должны были ее усыпить. Теперь она живет с нами»

Песика сдала в приют семья, с которой он прожил 8,5 лет. Теперь у него по-настоящему любящие хозяева

«Я знала, что забираю из приюта уродливую собаку. И была потрясена, когда его шерсть начала расти. А потом я увидела, каким хорошеньким он стал». © Forestfernweh / Reddit

«3 года назад мой друг нашел Зою в мусорном баке. Мы все сразу влюбились в нее, включая других наших кошек»

Посмотрите, как изменился взгляд этой собаки

«Мы взяли Реми 5 месяцев назад. Помимо недоедания, у нее был стригущий лишай, из-за которого выпала почти вся шерсть. Теперь она счастливая кошка»

«Крис до того, как его забрали из приюта, и в новом доме»

Как бывший владелец приюта, могу сказать, что это потрясающе — видеть, как преображаются животные, обретающие свой дом. © Uhhlaneuh / Reddit

«Он был полудиким и пугливым. Сегодня, 3 месяца спустя, это счастливый домашний кот, которому все интересно»

«Знакомьтесь, это Пенелопа»

На втором фото эта милая собачка наконец счастлива. © alreadytakennew / Reddit

Любовь и забота творят чудеса

Это потрясающе, вторая фотография с его приятелем невероятно милая! © fbbb21 / Reddit

«Она была котенком, когда ее нашли в двигателе фургона возле моего дома. Сейчас мы отмечаем ее первый день рождения, и она самая красивая кошка на свете»

«Познакомьтесь с Бруно и Амаро. В день, когда их спасли, и спустя 4 года»

«Я воспитываю этого милого мальчика. Ему было около 8 месяцев, когда он попал ко мне, испуганный и худой»

Этой пушистой малышке в этом году будет 6 лет

«Котенка в центре никто не хотел забирать из-за „простенького“ окраса. А я влюбилась в него с первого взгляда. Сейчас ему 6 лет и он весит 7 кг»

«В первый день, когда он выбрал нас своими хозяевами, и сейчас»