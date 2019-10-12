20+ животных, которые приготовили людям сюрприз

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За годы жизни с животными мы привыкаем ко всем их повадкам и нетипичным поступкам. Но даже самые умудренные опытом хозяева не всегда готовы к сюрпризам, которые преподносят их любимцы: вырастают в 3 раза больше, чем планировалось, сбегают из дома и находят путь к хозяйскому месту работы, шкодят, осваивают новые прыжки и фотопозы.

Мы в AdMe.ru удивлялись каждой истории, которой поделились хозяева животных, и демонстрируем вам их фотоподтверждения.

«Он не перестает расти. Высылайте подмогу»

Кот решил устроить наблюдательный пункт в не самом обычном месте

«Купил папе щенка. Спустя 6 месяцев и +54 кг он самый лучший большой мальчик»

И только ты решил поесть...

«Я работаю учителем. Моя собака сегодня сбежала из дома и как-то нашла дорогу в школу. Похоже, все рады этому»

«Засняла на камеру 6-ю попытку моего кота запрыгнуть на столешницу»

«Я смотрю в темную бездну. Она смотрит в ответ»

«Это Мелли. Она попробовала съесть осу, так как думала, что это изюм»

«Она обожает сырые кабачки»

Пойман с поличным

Еще одно доказательство, что коты — это жидкость

«Грейси очень переживает, когда людям хочется постирать свои „чучела животных“»

«Случайно словил на фотоаппарат эту позу в падении»

«Мой друг живет недалеко от бара панков. Сегодня он прислал нам фото своей собаки с постоянными посетителями заведения»

Женщина взяла по объявлению старенькую собаку, и оказалось, что это ее щенок, которого ей пришлось отдать в детстве

«В детстве моя бабушка купила мне щенка, которого я назвала Хлоей и любила до умопомрачения. Где-то через 4 года из-за работы папы нам надо было переехать в дом, где не разрешалось иметь собак, и мы отдали Хлою в Гуманное общество Вашингтона. Я не знала, что с ней случилось потом. На днях я увидела в Facebook объявление, что старенькая собака по имени Хлоя ищет новый дом. Я написала авторам, что заберу ее, а когда приехала и разузнала, где они взяли ее, то оказалось, что эта семья забрала щенка из Гуманного общества примерно тогда, когда мы ее и отдали. В ветеринарной клинике мы проверили чипы, и это точно моя собака!»

«Она часто приносит мне листья, за что получает заслуженные поцелуи в лоб»

«Брали щенка из приюта, сказали, что это метис той-терьера и большим точно не вырастет. Что-то пошло не так»

Когда сказал парикмахеру всего лишь немного укоротить шерсть

Когда внезапно почувствовал чей-то пристальный взгляд

«После 2 часов вычесывания»

«Ну хозяин, это же стоит долгих часов в ванной, да?»

А ваши питомцы умеют выдавать что-то удивительное? Поделитесь с нами их самыми неожиданными поступками.