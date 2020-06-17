20+ котят и щенков, которые с возрастом набрали килограмм нахальства и все 20 кило обаяния

45 1 22 11k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Кажется, что коты рождаются сразу же независимыми обаяшками, а собаки — дружелюбными красавцами, которых мы, даже и подумать еще не успев, спешим обнять и погладить. И в большинстве случаев так оно и происходит. Но, оказывается, есть и те, кому приходится проделать долгий путь от гадкого утенка к прекрасному лебедю. Впрочем, и они получают свою порцию внимания и обнимашек.

Сегодня AdMe.ru решил показать вам 20+ фото домашних питомцев, которым потребовалось время, чтобы выпустить свою внутреннюю красоту наружу.

21.

«Прошел год, и Нимбус выглядит совсем иначе».

20.

«Кажется, что крепыш главный, но на самом деле это маленький помпон руководит шоу. Медведь очень нахальный и властный, но я думаю, что Туко просто позволяет ему это».

19.

18.

«Это мой внукопес. В нем намешана куча разных пород, думаю, что это видно по его ушам».

17.

«Мы нашли ее одну на парковке, грязную, с еще не открывшимися глазами. Нам пришлось кормить ее через шприц. В этом году ей исполняется 8 лет».

16.

«От грустной картошки до счастливой собаки, ей недавно исполнился год».

15.

«От 2 часов до 8 недель — моя драгоценная приемная сиротка. Она никогда не училась тому, как быть настоящей кошкой, поэтому бьет хвостом и рычит, когда лезет обниматься, и я не знаю, как объяснить ей, что это не то, что делают нормальные кошки».

14.

13.

«Наконец-то я смог сделать идеальный снимок Локи».

12.

11.

«Это тощее тельце мы нашли в канаве. Он был жутко истощен, по нему ползали блохи. И вот через 5 лет Харви — уверенный в себе, счастливый и здоровый парень с модельной карьерой».

10.

9.

«Несмотря на то что он болел, когда мы его взяли, и был слаб, он мгновенно стал королем дома. Самый энергичный котенок, которого я когда-либо встречала. Стойкий маленький парень!»

8.

«Я должна была только пристроить его в семью, но новый хозяин бросил его в промышленной зоне через 3 месяца после усыновления. Спасибо микрочипу и добрым работникам склада, он снова у меня».

7.

«Это Спайк, он начинал свою жизнь как хомяк, но довольно скоро превратился в льва».

6.

5.

«Любопытно наблюдать, как со временем меняется ее окрас».

4.

«Да разве могли эти микрокотята за год так вымахать!»

3.

«Лилит выросла так быстро, но она все еще самая красивая девушка в моей жизни».

2.

1.