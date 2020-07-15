20+ животных, которых после стрижки не то что хозяин — родная мама не узнает

Для кардинальной смены имиджа иногда достаточно нетривиальной стрижки. Это касается не только людей, но и братьев наших меньших. После посещения грумера некоторые питомцы преображаются настолько, что даже собственные хозяева не в силах их узнать.

Мы в AdMe.ru пересмотрели сотни фотографий животных, побывавших в парикмахерской, но так и не смогли для себя решить, на каких снимках — до или после стрижки — собаки выглядят более симпатично. Возможно, это удастся вам?

«Мой 13-летний пес Арчи до и после посещения грумера. Можно сказать, что это новая собака!»

— Мою собаку подстригли! — Не хотелось бы тебя расстраивать, но грумеры вернули тебе не того пса.

«Сириуса подстригли. Это было экстремальное преображение!»

Новый грумер — новая летняя стрижка

— Наконец-то мы попали к парикмахеру! — О боже! Ты уверен, что это одна и та же собака?!

Стрижка преображает

«Не знаю, как это получилось, но грумер вернул мне креветку вместо моего пушистого щенка»

«Мама сказала, что нам очень повезет, если собака согласится помыться или подстричься. Я считаю, это успех»

«Мои собаки после стрижки: 1-я собака: „Я шикарен!“ 2-я собака: „Действительно, Джейк? Я думал, что ты симпатичнее“»

«Билли вернулся из парикмахерской совсем другим песиком»

«Это мой медвежонок Клэр до и после стрижки. Ей уже 13 лет, но она все еще наслаждается жизнью»

«Мой большой мальчик удерживает здоровый вес уже 1,5 года. Сегодня он побывал у грумера и теперь выглядит очень красивым!»

«После стрижки Фергус остался без бороды»

«До и после парикмахерской. Она выглядит как совсем другая собака!»

Теперь они готовы к жаркому лету

«Наша собака Джожо до и после стрижки, которая была ей так нужна»

«Я почти уверен, что грумер вернул мне не ту собаку»

«Впервые за 4 месяца подстригли собаку»

«Сандэнс после стрижки выглядит так, как будто у меня новая собака»

«Попросил грумера подстричь моих собак, но он меня не так понял... Теперь они некоторое время не смогут выйти на улицу»

«Лабрадудль со стрижкой льва. Множество народу позвонило в службу спасения, чтобы сообщить о „мини-льве“ на улицах города»