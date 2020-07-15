20+ животных, которых после стрижки не то что хозяин — родная мама не узнает
Для кардинальной смены имиджа иногда достаточно нетривиальной стрижки. Это касается не только людей, но и братьев наших меньших. После посещения грумера некоторые питомцы преображаются настолько, что даже собственные хозяева не в силах их узнать.
Мы в AdMe.ru пересмотрели сотни фотографий животных, побывавших в парикмахерской, но так и не смогли для себя решить, на каких снимках — до или после стрижки — собаки выглядят более симпатично. Возможно, это удастся вам?
«Мой 13-летний пес Арчи до и после посещения грумера. Можно сказать, что это новая собака!»
— Мою собаку подстригли!
— Не хотелось бы тебя расстраивать, но грумеры вернули тебе не того пса.
«Сириуса подстригли. Это было экстремальное преображение!»
Новый грумер — новая летняя стрижка
— Наконец-то мы попали к парикмахеру!
— О боже! Ты уверен, что это одна и та же собака?!
Стрижка преображает
«Не знаю, как это получилось, но грумер вернул мне креветку вместо моего пушистого щенка»
«Мама сказала, что нам очень повезет, если собака согласится помыться или подстричься. Я считаю, это успех»
«Мои собаки после стрижки: 1-я собака: „Я шикарен!“ 2-я собака: „Действительно, Джейк? Я думал, что ты симпатичнее“»
«Билли вернулся из парикмахерской совсем другим песиком»
«Это мой медвежонок Клэр до и после стрижки. Ей уже 13 лет, но она все еще наслаждается жизнью»
«Мой большой мальчик удерживает здоровый вес уже 1,5 года. Сегодня он побывал у грумера и теперь выглядит очень красивым!»
«После стрижки Фергус остался без бороды»
«До и после парикмахерской. Она выглядит как совсем другая собака!»
Теперь они готовы к жаркому лету
«Наша собака Джожо до и после стрижки, которая была ей так нужна»
«Я почти уверен, что грумер вернул мне не ту собаку»
«Впервые за 4 месяца подстригли собаку»
«Сандэнс после стрижки выглядит так, как будто у меня новая собака»
«Попросил грумера подстричь моих собак, но он меня не так понял... Теперь они некоторое время не смогут выйти на улицу»
«Лабрадудль со стрижкой льва. Множество народу позвонило в службу спасения, чтобы сообщить о „мини-льве“ на улицах города»
Стрижка какого питомца впечатлила вас больше всего?
Фото на превью eltnojohn / Reddit