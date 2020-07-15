AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

20+ животных, которых после стрижки не то что хозяин — родная мама не узнает

10-42
192

Для кардинальной смены имиджа иногда достаточно нетривиальной стрижки. Это касается не только людей, но и братьев наших меньших. После посещения грумера некоторые питомцы преображаются настолько, что даже собственные хозяева не в силах их узнать.

Мы в AdMe.ru пересмотрели сотни фотографий животных, побывавших в парикмахерской, но так и не смогли для себя решить, на каких снимках — до или после стрижки — собаки выглядят более симпатично. Возможно, это удастся вам?

«Мой 13-летний пес Арчи до и после посещения грумера. Можно сказать, что это новая собака!»

© Daphne666 / Reddit

— Мою собаку подстригли!

— Не хотелось бы тебя расстраивать, но грумеры вернули тебе не того пса.

© AppleTStudios / Imgur, © catahoulalab / Imgur

«Сириуса подстригли. Это было экстремальное преображение!»

© Edenza / Reddit

Новый грумер — новая летняя стрижка

© Red_1977 / Reddit

— Наконец-то мы попали к парикмахеру!

— О боже! Ты уверен, что это одна и та же собака?!

© McFeely_Smackup / Reddit, © AlaynaMachel / Reddit

Стрижка преображает

© vallerina_ / Reddit

«Не знаю, как это получилось, но грумер вернул мне креветку вместо моего пушистого щенка»

© eltnojohn / Reddit

«Мама сказала, что нам очень повезет, если собака согласится помыться или подстричься. Я считаю, это успех»

© mmmmbakedbean / Reddit

«Мои собаки после стрижки: 1-я собака: „Я шикарен!“ 2-я собака: „Действительно, Джейк? Я думал, что ты симпатичнее“»

© imhereforfun97 / Reddit, © dblan9 / Reddit

«Билли вернулся из парикмахерской совсем другим песиком»

© jeremyrennersucks / Reddit

«Это мой медвежонок Клэр до и после стрижки. Ей уже 13 лет, но она все еще наслаждается жизнью»

© charliecav / Reddit

«Мой большой мальчик удерживает здоровый вес уже 1,5 года. Сегодня он побывал у грумера и теперь выглядит очень красивым!»

© MoreDinosaursPlease / Reddit

«После стрижки Фергус остался без бороды»

© SeanMcL216 / Reddit

«До и после парикмахерской. Она выглядит как совсем другая собака!»

© ArchieThePinkSloth / Reddit

Теперь они готовы к жаркому лету

© spaznadz888 / Reddit

«Наша собака Джожо до и после стрижки, которая была ей так нужна»

© ryebread0507 / Reddit

«Я почти уверен, что грумер вернул мне не ту собаку»

© RobLeveille / Reddit

«Впервые за 4 месяца подстригли собаку»

© Eleni-freeman123 / Reddit

«Сандэнс после стрижки выглядит так, как будто у меня новая собака»

© sewing_magic / Reddit

«Попросил грумера подстричь моих собак, но он меня не так понял... Теперь они некоторое время не смогут выйти на улицу»

© SuchaPunchableFace / Imgur

«Лабрадудль со стрижкой льва. Множество народу позвонило в службу спасения, чтобы сообщить о „мини-льве“ на улицах города»

© unknown_user / Imgur

Стрижка какого питомца впечатлила вас больше всего?

Фото на превью eltnojohn / Reddit
10-42
192