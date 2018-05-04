20+ животных, которые на 90 % состоят из очарования
Наверное, найдется очень мало людей, которых бы не умиляли братья наши меньшие, ведь перед ними просто невозможно устоять. Кажется, они совершенно такие же, как мы: все видят, понимают, чувствуют, так же умеют любить и ценить момент. Представляем вашему вниманию серию фотографий животных, которые привели нас в восторг своим зверским обаянием.
AdMe.ru делится снимками, которые определенно подарят вам большую порцию позитива и хорошего настроения.
Самые милые пасхальные «кролики»
Такого невозможно не полюбить
Когда вместе очень тепло и не хочется никуда уходить
На него можно смотреть вечно
Ну очень внимательный слушатель
Хе-хе-хе, я самый милый пес на свете
Морские котики ничем не хуже обычных
Очень пушистое счастье
Ну убери камеру! Не видишь, я сплю?
Вот они, полные ладони счастья
А кто сказал, что большие кошечки не могут быть милыми?
Самая дружелюбная гусеница на свете
Давай же снимай, я уже позирую!
Заглядываешь в курятник, а там такое
Кто-то точно знает, как нужно проводить выходные
И пусть весь мир подождет
Сейчас ваш мимиметр сломается
Как же прекрасна жизнь!
Интересно, что ему там снится?
Как же ты это делаешь?
Не могу ничего делать, у меня лапки
Фото на превью lilducklet/reddit, unknown/imgur