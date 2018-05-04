20+ животных, которые на 90 % состоят из очарования

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Наверное, найдется очень мало людей, которых бы не умиляли братья наши меньшие, ведь перед ними просто невозможно устоять. Кажется, они совершенно такие же, как мы: все видят, понимают, чувствуют, так же умеют любить и ценить момент. Представляем вашему вниманию серию фотографий животных, которые привели нас в восторг своим зверским обаянием.

AdMe.ru делится снимками, которые определенно подарят вам большую порцию позитива и хорошего настроения.

Самые милые пасхальные «кролики»

Такого невозможно не полюбить

Когда вместе очень тепло и не хочется никуда уходить

На него можно смотреть вечно

Ну очень внимательный слушатель

Хе-хе-хе, я самый милый пес на свете

Морские котики ничем не хуже обычных

Очень пушистое счастье

Ну убери камеру! Не видишь, я сплю?

Вот они, полные ладони счастья

А кто сказал, что большие кошечки не могут быть милыми?

Самая дружелюбная гусеница на свете

Давай же снимай, я уже позирую!

Заглядываешь в курятник, а там такое

Кто-то точно знает, как нужно проводить выходные

И пусть весь мир подождет

Сейчас ваш мимиметр сломается

Как же прекрасна жизнь!

Интересно, что ему там снится?

Как же ты это делаешь?

Не могу ничего делать, у меня лапки