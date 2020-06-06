20 животных, которые крепко обиделись раз и навсегда

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Исследования подтверждают: животные тоже могут испытывать пеструю гамму эмоций. Наши питомцы боятся, радуются, стыдятся, смущаются, ревнуют и, конечно, обижаются. Герои нашей сегодняшней подборки не на шутку оскорбились поведением своих близких и не посчитали нужным скрывать свои эмоции.

Мы в AdMe.ru тоже не устояли перед обиженными мордашками котов и собак пользователей сети.

1. «Сара (собака) украла кусочек еды Стеллы (кошки). Стелла пришла ко мне на кухню, чтобы пожаловаться»

2. Когда куснула хозяйку за палец, а та почему-то недовольна этим

3. «В смысле „мне нельзя драть гардины“?»

4. «Кот слышит, как открываешь входную дверь, и всегда приходит встречать. Однажды не покормил его вечером. Придя утром домой, обнаружил это»

5. Он был так обижен, что его оставили снаружи, пока все ели

6. «Ее кто-то расстроил, но, честно, это был не я!»

7. Хорошая девочка обиделась на то, что ее отвезли к ветеринару

8. «Я сказал ей, что нельзя кусать растение»

9. «Кажется, я его чем-то расстроил»

10. Обижена на то, что утром ее повезли к врачу

11. «Сегодня утром я завтракала паштетом. Кошка решила, что я ем ее корм и не делюсь»

12. «Папа уехал и попросил прислать фото его собаки. Мне кажется, Луи несколько обижен папиным поведением»

13. «Роджер хотел еще сыра, но я не дала, потому что иначе у него болел бы живот»

14. «Я купил новое кресло. Джоунси тут же его занял. Он очень оскорбился, когда его притязания на кресло подверглись сомнению»

15. Когда не дали печеньку

16. «Впервые за несколько месяцев пришел домой поздно. Так меня встретили»

17. Твое лицо, когда пожадничали и не дали тебе конфетку

18. «Надеюсь, котята хорошо выспятся»

19. Не разрешили съесть муху

20. «Не знаю, почему кот моей подруги так расстроен, ведь в мисках у них одинаковый корм»

А ваши питомцы часто обижаются на вас? Скиньте фото их оскорбленных мордочек в комментарии.