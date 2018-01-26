22 фото с животными, перед просмотром которых лучше выпить валерьянки

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Владельцы домашних животных бросили вызов умилительным фотографиям из интернета и показали, как их любимцы умеют выводить из себя, не испытывая при этом никаких угрызений совести.

AdMe.ru собрал правдивые фотографии из жизни домашних животных, которые вызывают смех сквозь слезы.

Корова испугалась кошки и сломала крышу

«Оставил собаку родственникам. Они будут очень рады вернуть ее обратно»

«Простите, ученики, но моя собака съела все ваши домашние задания»

Новая поза в йоге

Кот нашел на балконе тайник с сушеной валерьянкой

Кот сломал жалюзи, но это его не волнует

«Этот щенок толкнул мою дочь в бассейн»

«Моя кошка перевернула полку со специями в 3:30 ночи»

Когда в холода отморозил последние мозги

«Кошка ушла на кухню есть индейку, пока мы открывали подарки»

Поход в зоопарк как-то не задался

Секунду она выглядела виноватой, но потом продолжила со всей неистовостью

«Моя собака топила меня, чтобы отобрать надувной матрац»

«Рад, что мой кот нашел бумажные полотенца удобными»

«Наша дочь второй раз за неделю проснулась ночью и плакала, потому что кот забрал ее подушку»

Безбашенный попугай

Но... это не лоток, а собачий корм

Может, он решил пересадить цветок?

Она всегда должна быть в центре внимания

«Когда я увидел перья в коридоре, то надеялся, что он поймал птицу»

Ей нужно было смотреть в окно, поэтому она порвала штору

Пернатый дебош

А у вас есть домашние животные? Поделитесь их выходками в комментариях.