20+ животных, которые не ждали от жизни ничего хорошего, а это хорошее раз и произошло

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В ноябре 2019 года в приюте для животных штата Миннесота за выходные нашли дом все его пушистые обитатели: десятки кошек и собак. Вот и герои нашей статьи не смогли остаться в стороне и обзавелись питомцами, которые особенно нуждались в заботе. Их истории подтверждают, что в этом мире еще есть место для доброты.

Здесь, в AdMe.ru, мы хотим сказать спасибо всем тем замечательным людям, которые спасают животных и дарят им новую, счастливую жизнь.

«Когда я брал Асоку из приюта, мне сказали, что она будет прятаться и избегать меня. Но примерно через 3 часа она подошла ко мне и сделала вот так»

«Это Артемида, кошка, которую я недавно „удочерил“. Когда я ем, она просто садится рядом и старается ничего не просить. Она без проблем позволяет себя расчесывать и всегда стоит на страже, когда я принимаю душ»

«Только что взял его из приюта и везу домой»

«Когда я приютила Бага, он спал только на другом конце дивана, а теперь у него нет понятия личного пространства. Я сделала все, чтобы он смог забыть, как тяжело ему жилось когда-то»

«Вот как выглядела моя рыжая девочка, когда мы только ее нашли, и вот какая она красавица сейчас. Не бойтесь спасти чью-то маленькую жизнь»

«Прежний хозяин Лили плохо с ней обращался. У нее впервые в жизни появились игрушки, поэтому она очень бережно к ним относится»

«Взяли сегодня кота из приюта. Мы уже готовились к нескольким тяжелым неделям адаптации, но вот наш мальчик спустя полчаса»

«Вчера забрал его из дома, где жили еще 13 кошек, и вот он сегодня. Я уже не представляю себе жизнь без этого усатого»

«Эта 14-летняя слепая девочка наслаждается лучшей кроватью, что была у нее в жизни. Я не собиралась брать такую взрослую кошку, но ее уже дважды возвращали в приют»

«Везу Пеппер в ее новый дом»

«Кот, которого я недавно спас, впервые видит ванну. Я нашел его плачущим под дождем и взял к себе. Он был весь в колтунах, пришлось полностью сбрить шерсть на задних лапах, боках и животе»

«5 месяцев назад ее шерсть была грязной и сваленной. Теперь она очень гордится своей шубкой»

«Только что ее „удочерил“»

«Лулу прожила в приюте больше года, потому что никто не хотел ее брать из-за проблем со здоровьем. Моя мама подарила ей новый дом и жизнь, а кошка приносит ей каждое утро обувь»

«Мой отец никогда не был любителем собак, но сегодня он взял из приюта этого старичка. Папа сказал, что просто не мог позволить псу остаться одному в таком возрасте»

Кот только что услышал, что у него появится новый дом

«„Усыновил“ этого парня и его брата 3 недели назад. Первые пару дней он прятался под стулом, а теперь спит со мной каждую ночь»

«Мы взяли Купера из приюта в феврале, и только посмотрите, как он изменился»

«Маленькая Ариэтта терпеливо ждет, когда я брошу ей ее игрушку. Кажется, я приютил собаку»

«Этот котенок остался совсем один, и мы решили его спасти. Как только принесли его в дом, малыш сразу же уснул у меня на руках»

«Взяли неделю назад эту девочку из приюта. Ее улыбка говорит сама за себя»