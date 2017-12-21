20 животных, которые не собираются притворяться, что любят этот ваш дурацкий Новый год

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В новогодние праздники мандариново-елочное безумие охватывает далеко не всех. Наши домашние питомцы выше всей этой праздничной суеты, и у них есть одно желание — чтобы их оставили в покое. Но ему вряд ли суждено сбыться, ведь человеческая любовь — штука неизбежная. AdMe.ru собрал фотографии животных, которые вовсе не разделяют восторгов по поводу такой ерунды, как Новый год, и их взгляд говорит об этом красноречивее слов.

Миссия выполнена

Это худшее Рождество в моей жизни. Худший день в моей жизни. Худшая жизнь из всех моих жизней

К чему формальности, если я все равно уже догадался, что мне подарят на Новый год

В этом году я и моя жена выбрали ретростиль для рождественской открытки. Нашему коту это не понравилось

Не понимаем, что тут плохого

По-моему, из нас двоих на оленя похож вовсе не я

Он предупреждал

Официально заявляю: я не одобряю Новый год

Зачем вообще это ваше Рождество, если его нельзя попробовать на вкус?

Чувак, бежим со мной, пока не поздно?

Новогодний костюм? Серьезно?

Дух Рождества ощущают не все

Праздник к вам приходит

У наших собак собственное представление о том, какой должна быть рождественская открытка

Хорек моей девушки, кажется, не впечатлен своей новой новогодней шапочкой

Похоже, Рождество отменяется

По-мо-ги-те

Чего не сделаешь ради любви к хозяину

Ну, допустим, с Новым годом. Можно я пойду уже?

Счастливых новогодних праздников, люди!

И чтобы они побыстрее закончились