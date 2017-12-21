20 животных, которые не собираются притворяться, что любят этот ваш дурацкий Новый год
В новогодние праздники мандариново-елочное безумие охватывает далеко не всех. Наши домашние питомцы выше всей этой праздничной суеты, и у них есть одно желание — чтобы их оставили в покое. Но ему вряд ли суждено сбыться, ведь человеческая любовь — штука неизбежная.
AdMe.ru собрал фотографии животных, которые вовсе не разделяют восторгов по поводу такой ерунды, как Новый год, и их взгляд говорит об этом красноречивее слов.
Миссия выполнена
Это худшее Рождество в моей жизни. Худший день в моей жизни. Худшая жизнь из всех моих жизней
К чему формальности, если я все равно уже догадался, что мне подарят на Новый год
В этом году я и моя жена выбрали ретростиль для рождественской открытки. Нашему коту это не понравилось
Не понимаем, что тут плохого
По-моему, из нас двоих на оленя похож вовсе не я
Он предупреждал
Официально заявляю: я не одобряю Новый год
Зачем вообще это ваше Рождество, если его нельзя попробовать на вкус?
Чувак, бежим со мной, пока не поздно?
Новогодний костюм? Серьезно?
Дух Рождества ощущают не все
Праздник к вам приходит
У наших собак собственное представление о том, какой должна быть рождественская открытка
Хорек моей девушки, кажется, не впечатлен своей новой новогодней шапочкой
Похоже, Рождество отменяется
По-мо-ги-те
Чего не сделаешь ради любви к хозяину
Ну, допустим, с Новым годом. Можно я пойду уже?
Счастливых новогодних праздников, люди!
И чтобы они побыстрее закончились
Фото на превью 9999monkeys/Reddit