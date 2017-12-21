20 милейших животных, которые напоминают меня к концу этого года
Конец года — время, знаете ли, нелегкое. Чтобы показать насколько, AdMe.ru нашел милейших животных, которые как нельзя точно передают всеобщее настроение последних рабочих дней. Крепитесь, уже финишная прямая!
Спрашиваете, какое у меня настроение к концу этого года?
«Далеко не праздничное», — отвечу я вам
Как бы ни пытались меня развеселить
Я безучастен
Нет, я, конечно, готовлюсь к Новому году
Но без энтузиазма, что ли
Без увлеченности — вот
Скорее хочется просто впасть в спячку без этой вашей праздничной суеты
И забыться
Ведь этот год и так был тяжелым
Я был и гол как сокол
И падал
И разочаровывался
В общем, было так себе, знаете
Но я знаю, что пора бы собраться
Вспомнить все согревающие моменты уходящего года
Взглянуть судьбе в глаза
Купить подарочки
И по-королевски шагнуть в новый год!
Фото на превью Cheesydude / reddit, Nejla Klicic / instagram