20 милейших животных, которые напоминают меня к концу этого года

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Конец года — время, знаете ли, нелегкое. Чтобы показать насколько, AdMe.ru нашел милейших животных, которые как нельзя точно передают всеобщее настроение последних рабочих дней. Крепитесь, уже финишная прямая!

Спрашиваете, какое у меня настроение к концу этого года?

«Далеко не праздничное», — отвечу я вам

Как бы ни пытались меня развеселить

Я безучастен

Нет, я, конечно, готовлюсь к Новому году

Но без энтузиазма, что ли

Без увлеченности — вот

Скорее хочется просто впасть в спячку без этой вашей праздничной суеты

И забыться

Ведь этот год и так был тяжелым

Я был и гол как сокол

И падал

И разочаровывался

В общем, было так себе, знаете

Но я знаю, что пора бы собраться

Вспомнить все согревающие моменты уходящего года

Взглянуть судьбе в глаза

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