20 крутых животных, подобных которым вы еще не видели

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Все животные разные, но не всегда эти различия подвластны нашему глазу. У кого-то из них особенная история, у кого-то — уникальный характер. Но сегодня AdMe.ru решил рассказать о тех животных, которых природа одарила неповторимой внешностью. А в конце статьи вас ждет бонус, который покажет, как из обычного зверя можно сделать особенного.

Судя по выражению лица, эта рыба-капля не очень рада фотографироваться

Согласитесь, не каждый день доводится видеть кудрявую лошадь

Только взгляните на этот потрясающе красивый окрас бенгальского котенка

У этой собаки на шее столько кожи, что хватило бы на еще одну небольшую собаку

Котенок с причудливо завернутыми ушами

Эволюция довела камуфляж этого орхидейного богомола до совершенства

А этого кролика природа одарила невероятно длинными ушами

Крошечная змеиная вермишель

Песик — наполовину лайка, наполовину лабрадор. В прямом смысле слова

А здесь в таких же пропорциях смешали черного и рыжего котов

Олень-альбинос, которого зимой, наверное, невозможно разглядеть на фоне снега

Этот малыш словно говорит: «Отведите меня к вашему лидеру»

Собака со звездой на груди

А это, видимо, кот Сальвадора Дали

Этот червяк с лапками на самом деле оказался редкой подземной ящерицей

Если глаза и правда зеркало души, то этот далматинец в кого-то сильно влюблен

У этой кошки не зря такой потрепанный вид. По человеческим меркам ей стукнуло почти 100 лет

Приглядитесь, у этой птицы вокруг глаз расположены крохотные перышки — реснички

Утка, которая так мечтала стать кроликом

А это просто Оливер, и у него просто есть большие пальцы

Это видео с гигантской черепахой должно было шокировать зрителей, однако внимательные пользователи тут же обнаружили подвох. А вы сможете понять, что не так с этим видео?

По предположению пользователей, обычную черепаху в гигантскую превратила перспектива. Просто животное находится у самого объектива камеры, а дайверы плавают немного дальше.