20 крутых животных, подобных которым вы еще не видели
Все животные разные, но не всегда эти различия подвластны нашему глазу. У кого-то из них особенная история, у кого-то — уникальный характер.
Но сегодня AdMe.ru решил рассказать о тех животных, которых природа одарила неповторимой внешностью. А в конце статьи вас ждет бонус, который покажет, как из обычного зверя можно сделать особенного.
Судя по выражению лица, эта рыба-капля не очень рада фотографироваться
Согласитесь, не каждый день доводится видеть кудрявую лошадь
Только взгляните на этот потрясающе красивый окрас бенгальского котенка
У этой собаки на шее столько кожи, что хватило бы на еще одну небольшую собаку
Котенок с причудливо завернутыми ушами
Эволюция довела камуфляж этого орхидейного богомола до совершенства
А этого кролика природа одарила невероятно длинными ушами
Крошечная змеиная вермишель
Песик — наполовину лайка, наполовину лабрадор. В прямом смысле слова
А здесь в таких же пропорциях смешали черного и рыжего котов
Олень-альбинос, которого зимой, наверное, невозможно разглядеть на фоне снега
Этот малыш словно говорит: «Отведите меня к вашему лидеру»
Собака со звездой на груди
А это, видимо, кот Сальвадора Дали
Этот червяк с лапками на самом деле оказался редкой подземной ящерицей
Если глаза и правда зеркало души, то этот далматинец в кого-то сильно влюблен
У этой кошки не зря такой потрепанный вид. По человеческим меркам ей стукнуло почти 100 лет
Приглядитесь, у этой птицы вокруг глаз расположены крохотные перышки — реснички
Утка, которая так мечтала стать кроликом
А это просто Оливер, и у него просто есть большие пальцы
Это видео с гигантской черепахой должно было шокировать зрителей, однако внимательные пользователи тут же обнаружили подвох. А вы сможете понять, что не так с этим видео?
По предположению пользователей, обычную черепаху в гигантскую превратила перспектива. Просто животное находится у самого объектива камеры, а дайверы плавают немного дальше.
Необычных животных масса. Но не все хозяева спешат делиться их фотографиями. Если и у вашего питомца есть уникальные черты, расскажите о нем или опубликуйте фото в комментариях. Как знать, может быть, и он прославится на весь интернет.
Фото на превью lret15 / Reddit, BookerDeWittsCarbine / Reddit