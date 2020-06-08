20+ животных, которые изменились до неузнаваемости, когда наконец-то обрели дом

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«Приют в любом случае плох для животных, каким бы хорошим он ни был. Собаки и кошки должны жить в домашних условиях», — признают зоозащитники. А на улице друзьям нашим меньшим и того хуже. Поэтому важно понимать, что мир становится лучше с каждым лохматым дружком, которого приютили в любящем доме.

AdMe.ru уверен, что истории счастливчиков, которые встретили новых хозяев, порадуют сердце каждого читателя. В качестве бонуса — пара историй о том, почему важно не отчаиваться, если ваш любимец вдруг потерялся.

«Он приехал невероятно испуганным из приюта, а спустя год превратился в уверенного красавца»

«Было холодно, и котенок застрял в замерзшей грязи, когда мы его нашли. После нескольких месяцев в приюте его наконец-то взяла любящая семья»

«6-летний бульдог Борис только что нашел свой новый дом. К сожалению, предыдущий владелец больше не мог заботиться о нем»

«Фото нашей Артемиды: последний день в приюте, первые 2 недели дома и спустя месяц после того, как мы ее взяли к себе»

«Это наш спасенный друг — Облачко. Нашли его под дождем в коробке от пиццы. Поначалу котик ужасно боялся нас, но сейчас он счастлив»

«Верхнее фото Элеоноры — из профиля приюта. Она была тихой и замкнутой. Уже 3 месяца она счастлива в новом доме»

«Мы целую неделю холодной зимой пытались поймать ее на улице, а следующие несколько месяцев она постоянно пряталась дома. 2-е фото сделано спустя 1,5 года»

«Нашла эту малышку в мусорном контейнере. Теперь мой старый кот стал отличным приемным отцом»

«Этого красавца зовут Зевс. Когда-то он был бездомным котом»

«Познакомьтесь с Тортиком. Он слеп и глух, но ходит за мной повсюду и всегда знает, в каком я настроении. Приютил его 4 года назад, и за это время он помог мне больше, чем я ему»

«Это Мотти, которого я когда-то нашел на улице с переломом бедра»

«Стелла появилась у нас в марте. Так она выглядит спустя 2 месяца. К сожалению, нашей любимице все еще требуется помощь ветеринара»

«Мы спасли собаку во время наводнения. Так она провела свой 1-й день в новом доме. А 2-е фото — 5 лет спустя»

«Я взял его в приюте лишь 2 часа назад. Он постоянно мурчал, перед тем как уснуть»

«Мэри потеряли или выгнали из дома еще щенком. Она была в ошейнике, который сдавливал ей шею. Сейчас она живет с моей подругой, которая ищет ей новый дом»

Спасенный детеныш опоссума отогревается в автомобиле

«Этого чихуахуа спасли из частного питомника вместе с 50 другими собаками. Теперь он выглядит куда лучше»

«Нашел этого паренька на парковке возле работы, взъерошенного и блохастого. Я не хотел кота, но он покорил меня своим дружелюбием. Так выглядит мой друг спустя 9 месяцев»

«3 месяца назад мы забрали нашего любимца из приюта. Его мордочка была в залысинах и сыпи из-за стресса. Сейчас он заметно похорошел»

«Забрали ее из приюта, совсем маленькую и еще дикую. Сейчас Айви — самая привлекательная разрушительница картонных коробок»

Когда его подобрал офицер полиции, котенок сидел посреди оживленной автомагистрали. Теперь Белла счастлива: у нее есть свой дом и даже Instagram

Бонус № 1

Эти потерявшиеся котята увязались за мной до самого дома. А на следующий день я нашел их владельцев. Мне была приятна их компания. © ina_oldman / Reddit

Бонус № 2

Работаю специалистом по рекламе (таргетолог), и мне удалось отыскать пропавшего кота своей бывшей жены за 6 дней. О его пропаже мне сообщили в последнюю очередь, спустя 4 дня безрезультатных поисков. Я понял, что действовать нужно быстро. Ниже опишу свои шаги:

1. В тот же день я подписался на все местные сообщества о пропаже животных и выложил фотографии кота.

2. Создал свое сообщество и настроил рекламу. Настройки до жути простые: 500 метров от квартиры, где жил кот, и место потребителя рекламы — «Дом», чтобы реклама показывалась только тем, кто живет в этом диапазоне.

3. Для тех, кто не пользуется «ВКонтакте», мы развесили около 100 объявлений по всем подъездам.

4. Поступило 6 сообщений с предложениями о поиске, а одна девушка прислала фото с похожим котом из ее подъезда.

5. Оказывается, нашего кота приютил ее сосед.

На рекламу я потратил около 1 000 рублей. В качестве вознаграждения принес огромную корзину продуктов. © WSZone / Pikabu

Знаете ли вы истории о питомцах, которые наконец обрели дом? Может быть, и у вас дома есть такое пушистое чудо?