20+ животных, которые испытывают проблемы с самоопределением

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Собаки-дельфины, кролики-кошки и утки-фламинго — это все не результаты лабораторных скрещиваний или каких-нибудь фантастических мутаций, а самая настоящая реальность, в которой мы живем. Так уж вышло, что порой одни животные по непонятной причине ведут себя так, как обычно себя ведут совершенно другие звери. Главное в этот момент — успеть достать камеру и запечатлеть это чудо-юдо на пленку.

AdMe.ru наткнулся на просторах сети на 20+ усатых, хвостатых и пернатых, которые испытывают проблемы с самоидентификацией. А в качестве бонуса мы подготовили для вас фото, которое растопит все сердца до единого.

1. «Ему почти 9 лет, и он практически с самого рождения рос в окружении чихуахуа. Он думает, что он один из них, так не будем же рушить его мечту»

2. Утка, которая пытается влиться в коллектив фламинго

3. «Она думает, что она человеческое дитя»

4. «Папина кошка нашла этим утром двух малышей-опоссумов и теперь ведет себя так, словно это ее котята»

5. «Люси считает, что она морская свинка»

6. Свой среди чужих

7. «Мой кролик родился за неделю до моего котенка, и теперь он думает, что он кот»

8. Классика: пес, который ведет себя в точности как кот

9. «Мой кот полагает, что он скрипка. Всякий раз, когда футляр остается открытым, он лезет внутрь»

10. «Луна думает, что она змея»

11. «У моей кошки кризис идентичности. Пока ни одно яйцо не пострадало»

12. Кошачья дверца оказалась маловата для этой большой кошки

13. Три луговых дельфина

14. «Порой ей кажется, что она кошка»

15. Этот песик в восторге от своего нового мячика

16. «Думает, что она человек. Старенькая, весит больше нормы и довольно ленивая, но при всем при этом она мой самый лучший и преданный друг»

17. «Кажется, мой попугай сломан. Все, что он говорит, — это „гав“»

18. «Мой пес рос с четырьмя кошками, поэтому у него могут быть проблемы с самоопределением»

19. «Этот пес увидел, как мы кормим уток, и решил выдать себя за одну из них»

20. Самая шикарная курочка на районе

21. «Чирик-чирик, человек, камеру убери»

22. Признавайтесь, сколько собак вы видите на этих снимках?

Бонус: если ваше сердце еще не растоплено, то песик-бабуська сделает свое дело

Приходилось ли вам наблюдать подобные странности за своим питомцем? Делитесь историями и снимками в комментариях.