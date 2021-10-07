20+ животных, которые испугались безобидных вещей так, что душа ушла в пушистые пяточки
У всех нас есть свои маленькие слабости и причуды. Даже взрослые и грозные верзилы могут втайне бояться крошечных пауков, клоунов или уколов. Вот и наши четвероногие питомцы не исключение. Все мы знаем, что коты терпеть не могут пылесосы, а грызуны могут вздрагивать от малейшего шороха. Но оказалось, что и большие собаки, которые призваны защищать дом и своих хозяев, порой приходят в ужас от заурядных и безобидных вещей.
Мы в AdMe.ru по уши влюбились в пушистых трусишек из нашей подборки и лишний раз убедились, что заскучать с домашними питомцами не представляется возможным.
1. «Впервые взяла свою крольчиху с собой на пляж. Кажется, она не в восторге»
2. «Она боится мисок и тарелок»
3. «Мой кот уронил веник и напугал сам себя до чертиков. Пока что это самое страшное, что произошло с ним за первые 3 месяца жизни»
4. «Мой малыш боится лестниц»
5. «Когда у вас нет ограждения для собак, но ваш питомец боится любой электроники (включая пульты от телевизоров и iPad)»
6. «Мой кот испугался солнечного зайчика от часов и теперь отказывается спускаться»
7. «Моя собака испугалась мухи. Я не шучу»
8. «Присматривала за этой малышкой. Выяснилось, что она боится газонокосилки»
9. «По крайней мере, я не единственный, кого пугают фильмы про зомби»
10. «Моя собака боится винограда»
11. «Кошка боится мандаринов, поэтому я соорудил „силовое поле“, чтобы защитить от нее елку»
12. «Моя собака испугалась грозы»
13. «Наша собака побаивается нового котенка»
14. Кажется, кое-кто не в восторге от рыбалки
15. «Моя собака боится идти через мост»
16. «Собака соседа по комнате утешает моего котенка, которого напугал шум грозы»
17. «Друг работает в груминг-салоне. Эта собака боится фена»
18. «Он спал, затем услышал выхлоп машины, испугался, побежал и случайно свалился в бассейн»
19. «Выяснилось, что мой пес боится мыльных пузырей»
20. «Моя собака испугалась упаковочной пленки с пупырышками. Прячется за диваном уже 3 часа»
21. «Он боится выходить на улицу»
22. «Моя собака побаивается пены для ванны»
23. «Мой пес испугался совка»
24. «Собака моего друга боится звука затвора фотоаппарата»
А у ваших питомцев есть причуды и неожиданные фобии? Может, какие-то из них становились причиной забавных курьезов?
Фото на превью iguanodon / Imgur
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