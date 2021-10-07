20+ животных, которые испугались безобидных вещей так, что душа ушла в пушистые пяточки

У всех нас есть свои маленькие слабости и причуды. Даже взрослые и грозные верзилы могут втайне бояться крошечных пауков, клоунов или уколов. Вот и наши четвероногие питомцы не исключение. Все мы знаем, что коты терпеть не могут пылесосы, а грызуны могут вздрагивать от малейшего шороха. Но оказалось, что и большие собаки, которые призваны защищать дом и своих хозяев, порой приходят в ужас от заурядных и безобидных вещей.

Мы в AdMe.ru по уши влюбились в пушистых трусишек из нашей подборки и лишний раз убедились, что заскучать с домашними питомцами не представляется возможным.

1. «Впервые взяла свою крольчиху с собой на пляж. Кажется, она не в восторге»

2. «Она боится мисок и тарелок»

3. «Мой кот уронил веник и напугал сам себя до чертиков. Пока что это самое страшное, что произошло с ним за первые 3 месяца жизни»

4. «Мой малыш боится лестниц»

5. «Когда у вас нет ограждения для собак, но ваш питомец боится любой электроники (включая пульты от телевизоров и iPad)»

6. «Мой кот испугался солнечного зайчика от часов и теперь отказывается спускаться»

7. «Моя собака испугалась мухи. Я не шучу»

8. «Присматривала за этой малышкой. Выяснилось, что она боится газонокосилки»

9. «По крайней мере, я не единственный, кого пугают фильмы про зомби»

10. «Моя собака боится винограда»

11. «Кошка боится мандаринов, поэтому я соорудил „силовое поле“, чтобы защитить от нее елку»

12. «Моя собака испугалась грозы»

13. «Наша собака побаивается нового котенка»

14. Кажется, кое-кто не в восторге от рыбалки

15. «Моя собака боится идти через мост»

16. «Собака соседа по комнате утешает моего котенка, которого напугал шум грозы»

17. «Друг работает в груминг-салоне. Эта собака боится фена»

18. «Он спал, затем услышал выхлоп машины, испугался, побежал и случайно свалился в бассейн»

19. «Выяснилось, что мой пес боится мыльных пузырей»

20. «Моя собака испугалась упаковочной пленки с пупырышками. Прячется за диваном уже 3 часа»

21. «Он боится выходить на улицу»

22. «Моя собака побаивается пены для ванны»

23. «Мой пес испугался совка»

24. «Собака моего друга боится звука затвора фотоаппарата»