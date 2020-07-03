20+ животных, которые дружат и любят так, как многим людям и не снилось

Некоторые люди считают, что животные застряли на физиологическом уровне: они едят, спят, дерутся между собой, а чувств и эмоций просто не испытывают. Но как тогда объяснить трогательную дружбу, поддержку и взаимовыручку кошек, собак и даже рыб?

Мы в AdMe.ru обожаем животных и уверены, что братья наши меньшие тоже способны на любовь, дружбу и проявление глубоких чувств. Герои нашей подборки — лучшее тому подтверждение.

Когда твой лучший друг еще и прекрасное место, чтобы спрятаться

Все еще думаете, что коты и собаки не ладят друг с другом?

«Мои пушистые мальчики просто отдыхают»

Целый день они дерутся, а ночью спят в обнимку

Гусь свинье не товарищ? Зато собака — вполне!

Сонный кот терпеливо ждет, пока его подружка черепаха пообедает, чтобы вместе поиграть

«Олли учит Люси, как правильно сидеть, чтобы получить угощение»

Они по очереди лежат на кухонном коврике

Кажется, кто-то очень рад встрече

Рыбы тоже любят обнимашки

Иногда они бодаются

Эти ребята выглядят как напарники из фильма о полицейских

«На ферму моей подруги пришла свинья (думаю, следы на шее оставил ястреб). Раньше подруга подобрала бездомную кошку. Сегодня началась великая дружба!»

«Моя курица выискивает насекомых в шерсти собаки»

«Мой кот только вернулся после операции. Он еще не отошел от наркоза, но младший брат ни за что его не оставит»

«Моя собака Квесо охраняет нового члена семьи Боба»

Когда тебе 15 лет, но ты уступаешь новому щенку свою кровать, потому что он напуган, и защищаешь его, несмотря ни на что, — это любовь друга

Никому не отдам!

Друг не только поделится едой, но и поможет поесть

Макс участвует в тренировочной программе для собак. Он обнимается со щенками и помогает им чувствовать себя в безопасности

Молодая влюбленная пара

Каждой бы такого заботливого парня

История одной необычной дружбы