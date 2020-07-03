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20+ животных, которые дружат и любят так, как многим людям и не снилось

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Некоторые люди считают, что животные застряли на физиологическом уровне: они едят, спят, дерутся между собой, а чувств и эмоций просто не испытывают. Но как тогда объяснить трогательную дружбу, поддержку и взаимовыручку кошек, собак и даже рыб?

Мы в AdMe.ru обожаем животных и уверены, что братья наши меньшие тоже способны на любовь, дружбу и проявление глубоких чувств. Герои нашей подборки — лучшее тому подтверждение.

Когда твой лучший друг еще и прекрасное место, чтобы спрятаться

Все еще думаете, что коты и собаки не ладят друг с другом?

20+ животных, которые дружат и любят так, как многим людям и не снилось
© Abnormal_Destruction / reddit

«Мои пушистые мальчики просто отдыхают»

20+ животных, которые дружат и любят так, как многим людям и не снилось
© ChezaNight / reddit

Целый день они дерутся, а ночью спят в обнимку

20+ животных, которые дружат и любят так, как многим людям и не снилось
© disciplinq / reddit

Гусь свинье не товарищ? Зато собака — вполне!

20+ животных, которые дружат и любят так, как многим людям и не снилось
© lnfinity / reddit

Сонный кот терпеливо ждет, пока его подружка черепаха пообедает, чтобы вместе поиграть

20+ животных, которые дружат и любят так, как многим людям и не снилось
© animalland7 / twitter

«Олли учит Люси, как правильно сидеть, чтобы получить угощение»

20+ животных, которые дружат и любят так, как многим людям и не снилось
© beccajohn6982 / reddit

Они по очереди лежат на кухонном коврике

20+ животных, которые дружат и любят так, как многим людям и не снилось
© fibro--mania-- / reddit

Кажется, кто-то очень рад встрече

20+ животных, которые дружат и любят так, как многим людям и не снилось
© Life-is-a-potato / reddit

Рыбы тоже любят обнимашки

20+ животных, которые дружат и любят так, как многим людям и не снилось
© Ant95ny / reddit

Иногда они бодаются

20+ животных, которые дружат и любят так, как многим людям и не снилось
© Canniballyz / reddit

Эти ребята выглядят как напарники из фильма о полицейских

20+ животных, которые дружат и любят так, как многим людям и не снилось
© healrum / reddit

«На ферму моей подруги пришла свинья (думаю, следы на шее оставил ястреб). Раньше подруга подобрала бездомную кошку. Сегодня началась великая дружба!»

20+ животных, которые дружат и любят так, как многим людям и не снилось
© nica082408 / reddit

«Моя курица выискивает насекомых в шерсти собаки»

20+ животных, которые дружат и любят так, как многим людям и не снилось
© 1katie2 / reddit

«Мой кот только вернулся после операции. Он еще не отошел от наркоза, но младший брат ни за что его не оставит»

20+ животных, которые дружат и любят так, как многим людям и не снилось
© togepi77 / reddit

«Моя собака Квесо охраняет нового члена семьи Боба»

20+ животных, которые дружат и любят так, как многим людям и не снилось
© moopleltoop / reddit

Когда тебе 15 лет, но ты уступаешь новому щенку свою кровать, потому что он напуган, и защищаешь его, несмотря ни на что, — это любовь друга

20+ животных, которые дружат и любят так, как многим людям и не снилось
© cute-monkey / reddit

Никому не отдам!

20+ животных, которые дружат и любят так, как многим людям и не снилось
© a_i_eva / reddit

Друг не только поделится едой, но и поможет поесть

20+ животных, которые дружат и любят так, как многим людям и не снилось
© passiveone1 / reddit

Макс участвует в тренировочной программе для собак. Он обнимается со щенками и помогает им чувствовать себя в безопасности

20+ животных, которые дружат и любят так, как многим людям и не снилось
© Reaglebeaglez / reddit

Молодая влюбленная пара

20+ животных, которые дружат и любят так, как многим людям и не снилось
© paubric / reddit

Каждой бы такого заботливого парня

20+ животных, которые дружат и любят так, как многим людям и не снилось
© aprilshowers300 / reddit

История одной необычной дружбы

20+ животных, которые дружат и любят так, как многим людям и не снилось
© -zoo_york- / reddit

Как думаете, животные испытывают те же чувства, что и люди, или лишены их?

Фото на превью animalland7 / twitter
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