20+ животных, которые докажут, что иногда «маленькие» и «миленькие» — это синонимы
Без сомнений, практически каждое животное в этом мире — по-своему милое, особенно когда еще маленькое. Но усатые и хвостатые герои этой статьи просто вывели из строя любые мимиметры за счет того, что умело сочетают миниатюрность и умилительность.
Мы в AdMe.ru до сих пор не можем отойти от любования этими пушистиками и советуем вам тоже насладиться их крутостью.
Кто-то не очень любит взвешиваться
Проверка у ветеринара
Когда ты слишком мал для своей милой пижамки
Маленький хулиган пойман с поличным
«Новый крошечный щенок моей тети весит чуть меньше килограмма»
«Вышел из дома по делам, а вернулся с новым мини-другом»
«Ребята, это мой Гас, знакомьтесь»
Комочек милашества
«Моя подруга завела маленького щеночка. Попросила у нее его фото рядом с бананом, чтобы оценить размеры»
Первая ночь в своей кроватке
Кто это тут такой маленький и обожает пальцы?
Такой маленький, а взгляд уже настолько выразительный
«Он был настолько милым, что я просто не мог не забрать его домой»
«Нашел эту кроху, прячущуюся в стене нашего дома»
«Хозяин, а где еда?»
Как будто порция пюрешки
И снова банан для оценки размеров
«Наш милый малыш учится сидеть»
«Нашел его на работе»
Когда ты даже меньше, чем ладошка хозяина
Лучшая кроватка
Покажите фотографии своих питомцев в раннем детстве!
Фото на превью ceb2592 / Reddit, toolyoufool / Reddit
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