20+ животных, которые докажут, что иногда «маленькие» и «миленькие» — это синонимы

Без сомнений, практически каждое животное в этом мире — по-своему милое, особенно когда еще маленькое. Но усатые и хвостатые герои этой статьи просто вывели из строя любые мимиметры за счет того, что умело сочетают миниатюрность и умилительность.

Мы в AdMe.ru до сих пор не можем отойти от любования этими пушистиками и советуем вам тоже насладиться их крутостью.

Кто-то не очень любит взвешиваться

Проверка у ветеринара

Когда ты слишком мал для своей милой пижамки

Маленький хулиган пойман с поличным

«Новый крошечный щенок моей тети весит чуть меньше килограмма»

«Вышел из дома по делам, а вернулся с новым мини-другом»

«Ребята, это мой Гас, знакомьтесь»

Комочек милашества

«Моя подруга завела маленького щеночка. Попросила у нее его фото рядом с бананом, чтобы оценить размеры»

Первая ночь в своей кроватке

Кто это тут такой маленький и обожает пальцы?

Такой маленький, а взгляд уже настолько выразительный

«Он был настолько милым, что я просто не мог не забрать его домой»

«Нашел эту кроху, прячущуюся в стене нашего дома»

«Хозяин, а где еда?»

Как будто порция пюрешки

И снова банан для оценки размеров

«Наш милый малыш учится сидеть»

«Нашел его на работе»

Когда ты даже меньше, чем ладошка хозяина

Лучшая кроватка