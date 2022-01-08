20+ животных, которые были готовы к чему угодно, но только не к родительству
Говорят, что дети — цветы жизни. И по-настоящему оценить всю глубину этой фразы можно, только став мамой или папой. И то не сразу. Потому что поначалу предстоит через столько всего пройти, что вам будет явно не до философствований. И все это знакомо не только людям, но и животным.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо 20+ четвероногих, которые на своем примере убедились, что к родительству невозможно подготовиться, кто бы что ни говорил.
Новоиспеченная мамочка в принятии
Там, где она, там и они
Когда очень хотела поспать, но у твоего гиперактивного котенка были другие планы на этот счет
«Заведи щеночка, говорили они...»
«Нашим котятам уже 3 недели, но, кажется, они скоро будут весить больше, чем их мама»
В этом взгляде читается драматичное: «Неужели так теперь будет всегда?»
«Что ж, полагаю, я теперь подушка для щенят»
«Несколько лет назад я подобрала бездомную беременную кошку, у которой позже родилось 8 котят. Она тоже была от этого в полном шоке»
Материнство до боли в спине
«У одной из собак моей мамы только что родились щенята. Она, кажется, не в восторге от происходящего»
Когда ты становишься мамой, на тебя наваливается много новых обязательств. Иногда вот настолько много
Нужно запастись терпением, иначе никак
Примерно так выглядит вселенская усталость
Родитель в кубе. Родитель в шоке
Кто-то тут явно не в духе
Мама спит, она устала... А папа из последних сил старается не последовать ее примеру
Момент, когда ты осознаешь, что теперь тебе нужно жить с 6 котятами
«Моя овечка так устала от этого материнства»
Когда понимаешь, что о крепком и здоровом сне на время придется забыть
Кажется, кто-то тут пытается заполучить себе 10 жизней вместо 9 положенных
«Ну что, я родила, а теперь-то что с этим делать?»
Не нужно быть переводчиком с кошачьего, чтобы понять, о чем говорит выражение ее мордочки
А вашим питомцам доводилось через это проходить? Как они справились со своей новой ролью?
Фото на превью CYBERSson / Reddit
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