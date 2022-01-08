20+ животных, которые были готовы к чему угодно, но только не к родительству

Говорят, что дети — цветы жизни. И по-настоящему оценить всю глубину этой фразы можно, только став мамой или папой. И то не сразу. Потому что поначалу предстоит через столько всего пройти, что вам будет явно не до философствований. И все это знакомо не только людям, но и животным.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо 20+ четвероногих, которые на своем примере убедились, что к родительству невозможно подготовиться, кто бы что ни говорил.

Новоиспеченная мамочка в принятии

Там, где она, там и они

Когда очень хотела поспать, но у твоего гиперактивного котенка были другие планы на этот счет

«Заведи щеночка, говорили они...»

«Нашим котятам уже 3 недели, но, кажется, они скоро будут весить больше, чем их мама»

В этом взгляде читается драматичное: «Неужели так теперь будет всегда?»

«Что ж, полагаю, я теперь подушка для щенят»

«Несколько лет назад я подобрала бездомную беременную кошку, у которой позже родилось 8 котят. Она тоже была от этого в полном шоке»

Материнство до боли в спине

«У одной из собак моей мамы только что родились щенята. Она, кажется, не в восторге от происходящего»

Когда ты становишься мамой, на тебя наваливается много новых обязательств. Иногда вот настолько много

Нужно запастись терпением, иначе никак

Примерно так выглядит вселенская усталость

Родитель в кубе. Родитель в шоке

Кто-то тут явно не в духе

Мама спит, она устала... А папа из последних сил старается не последовать ее примеру

Момент, когда ты осознаешь, что теперь тебе нужно жить с 6 котятами

«Моя овечка так устала от этого материнства»

Когда понимаешь, что о крепком и здоровом сне на время придется забыть

Кажется, кто-то тут пытается заполучить себе 10 жизней вместо 9 положенных

«Ну что, я родила, а теперь-то что с этим делать?»

Не нужно быть переводчиком с кошачьего, чтобы понять, о чем говорит выражение ее мордочки