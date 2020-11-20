20+ животных, которые без доли стеснения вторглись в жизнь человека

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Наши братья меньшие любят появляться в самых неожиданных местах. Их можно встретить дома, по пути на работу, в офисе или просто на дороге. Животные не перестают удивлять людей и заглядывают в гости, тем самым шокируя домовладельцев. Главное в такой момент — не волноваться и помочь найти путь домой заблудившемуся зверьку.

Мы в AdMe.ru наткнулись на фото случайных встреч с животными от пользователей сети и решили поделиться ими с вами.

«Перед отъездом всегда осматриваю машину на случай неисправности. Думал, заведу двигатель, и его как ветром сдует. Но он только сильнее вцепился в колесо»

«Вот так идешь на тренировку по территории больницы, где ездят машины и ходят люди. А тут дикие бараны и пара оленей»

«Поехал сегодня на велосипеде в парк в качестве зарядки и был там встречен местным обитателем. Кажется, мне были не очень рады, но проехать дали»

Неожиданная встреча с храбрым раком в Японии

Его точно не ожидали увидеть в ванной комнате

Богомол, который оказался ранним утром в офисе

Хорошо, когда гости ждут снаружи

«Мой отец нашел незваного гостя, который плавал в его бассейне этим утром»

«Этот красавец сегодня вылез из-под капота, когда я ехала по трассе»

«Пока нас не было дома, она решила прыгнуть в открытое окно. Жена разбудила нашу дочь, потому что она не поверила бы нам утром»

«Залетело такое чудо ночью. Сидит на раме окна, никого не трогает»

Cовенок решил удивить хозяев дома своим визитом

«Отдыхаем на Вилейском водохранилище. Вот такая гостья посетила нашу палатку»

«К нам в офис залетел вот такой пернатый. Коллеги его поймали, сфотографировали и выпустили»

Увидев оленя, кот передумал выходить на прогулку

Эта лиса точно не была приглашена на поздний ужин

«Ночью балкон был открыт, утром увидели в гостиной птичку. Спокойно дала себя поймать и отпустить»

«Я нашел эту застывшую сову на дороге»

Белка, которую, судя по всему, надо куда-то подвезти

«Нашла сегодня кролика в моем батате»

«Этот маленький негодяй подглядывал за мной в туалете»

«Нашел маленького парня, перевернувшегося с ног на голову на подъездной дорожке к дому»

Полевая мышь забежала подкрепиться молоком

«Мой новый друг»

«Эта сова залетела ко мне на крыльцо»

«Я летел над твоим садом, и твои петунии выглядели засохшими. Я просто собирался их быстренько полить, прежде чем продолжить свой вечер». © HouseOfGoldAndBlack / Reddit

«Была хорошая погода, поэтому я оставил дверь открытой. Я застал незваного гостя, когда он уходил»