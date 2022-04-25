20+ животных, которые выглядят так, словно сошли с экрана фантастического фильма
Каждый считает своего домашнего любимца особенным. А бывает, животные обладают от рождения специфической внешностью, например благодаря генной мутации. Одних это отталкивает или даже пугает, а другие видят неповторимое очарование в таких представителях живой природы.
Мы в AdMe.ru диву давались, на что способна природа, когда собирали фотографии для этой подборки.
«Странно, что собака моего друга еще не стала мемом»
«Моему коту не нравится новая компьютерная игра»
- Это точно кот? © colleenbarnes57 / Reddit
«Я нашел огромного лунного мотылька»
- Когда я увидел этого мотылька впервые, решил, что это фотошоп. © HoonterMustHoont / Reddit
Кошка, которая выглядит так, как будто на ней шорты и гольфы
Песик по кличке Туна, ставший известным мемом и интернет-знаменитостью
А вот ящерица с двумя хвостами
- Это же покемон! © XenoWolfs / Reddit
«У моего кота 26 пальцев (у обычных котов их 18)»
«Иногда я задаюсь вопросом: может быть, моя кошка просто новый вид животного?»
«У моего кота секторная гетерохромия (разнообразная окраска участков одного глаза)»
«Этого мотылька я нашел на своем окне прошлой ночью. По фотографиям в интернете я понял, что это розовая кленовая моль»
- До того как прочитала, что это мотылек, я решила, что это глиняная фигурка принцессы Пич. © Cpool214 / Reddit
Кот с усами как у Эркюля Пуаро
«Эта маленькая леди зашла в пекарню, в которой я работаю»
- Она похожа на квокку, запертую в собачьем теле. © Glitter_puke / Reddit
«Мой котик по кличке Зорро»
«У бездомной кошки, которая живет рядом с моим домом, на спине сердечко»
«У собак моей сестры одинаковые глаза»
- У этих собак на двоих 2 голубых глаза и 2 карих, но это выглядит не так, как вы можете подумать. © NomenNescio13 / Reddit
«Мой 4-летний тонкохвостый лазающий полоз по имени Сатурн»
- Я думал, что это 2 разные змеи, пока не прокрутил фото до конца, чтобы увидеть полную картину. Невероятно. © Noodleswithhats / Reddit
«У моего корниш-рекса глаза разного цвета»
Красочная гусеница, найденная на севере Италии
- Ух ты! Я думал, что это кусок шнура. © KilroyCollins / Reddit
«Моя кошка похожа на змею»
- Лучше спрячь эту кошку! Круэлла Де Виль может быть неподалеку. © OneHumanPeOple / Reddit
«Мой парень сказал, что напугался, когда впервые увидел глаза Бэлль. Но я думаю, ее глаза прекрасны»
«У бездомной черной кошки в моем дворе белая шерсть выглядит словно белое бикини»
Рисунок на спине этой бабочки, найденной в Коста-Рике, похож на снеговика
«Форма ушей моей новой кошки»
- У Бэтмена и Женщины-кошки наконец-то родился ребенок... Настоящий Бэткэт! © Evargram / Reddit
«Луна — кошка породы ликой»
- Это, вероятно, самая уродливая кошка из тех, что я когда-либо видел. И мне она так нравится, что я бы взял ее себе. © clausio02 / Reddit
У вас есть домашние животные? Как их зовут? Покажите фотографии их мордашек в комментариях.
Фото на превью throwawayfeelings7 / Reddit
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