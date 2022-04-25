20+ животных, которые выглядят так, словно сошли с экрана фантастического фильма

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Каждый считает своего домашнего любимца особенным. А бывает, животные обладают от рождения специфической внешностью, например благодаря генной мутации. Одних это отталкивает или даже пугает, а другие видят неповторимое очарование в таких представителях живой природы.

Мы в AdMe.ru диву давались, на что способна природа, когда собирали фотографии для этой подборки.

«Странно, что собака моего друга еще не стала мемом»

«Моему коту не нравится новая компьютерная игра»

«Я нашел огромного лунного мотылька»

Когда я увидел этого мотылька впервые, решил, что это фотошоп. © HoonterMustHoont / Reddit

Кошка, которая выглядит так, как будто на ней шорты и гольфы

Песик по кличке Туна, ставший известным мемом и интернет-знаменитостью

А вот ящерица с двумя хвостами

«У моего кота 26 пальцев (у обычных котов их 18)»

«Иногда я задаюсь вопросом: может быть, моя кошка просто новый вид животного?»

«У моего кота секторная гетерохромия (разнообразная окраска участков одного глаза)»

«Этого мотылька я нашел на своем окне прошлой ночью. По фотографиям в интернете я понял, что это розовая кленовая моль»

До того как прочитала, что это мотылек, я решила, что это глиняная фигурка принцессы Пич. © Cpool214 / Reddit

Кот с усами как у Эркюля Пуаро

«Эта маленькая леди зашла в пекарню, в которой я работаю»

Она похожа на квокку, запертую в собачьем теле. © Glitter_puke / Reddit

«Мой котик по кличке Зорро»

«У бездомной кошки, которая живет рядом с моим домом, на спине сердечко»

«У собак моей сестры одинаковые глаза»

У этих собак на двоих 2 голубых глаза и 2 карих, но это выглядит не так, как вы можете подумать. © NomenNescio13 / Reddit

«Мой 4-летний тонкохвостый лазающий полоз по имени Сатурн»

Я думал, что это 2 разные змеи, пока не прокрутил фото до конца, чтобы увидеть полную картину. Невероятно. © Noodleswithhats / Reddit

«У моего корниш-рекса глаза разного цвета»

Красочная гусеница, найденная на севере Италии

Ух ты! Я думал, что это кусок шнура. © KilroyCollins / Reddit

«Моя кошка похожа на змею»

Лучше спрячь эту кошку! Круэлла Де Виль может быть неподалеку. © OneHumanPeOple / Reddit

«Мой парень сказал, что напугался, когда впервые увидел глаза Бэлль. Но я думаю, ее глаза прекрасны»

«У бездомной черной кошки в моем дворе белая шерсть выглядит словно белое бикини»

Рисунок на спине этой бабочки, найденной в Коста-Рике, похож на снеговика

«Форма ушей моей новой кошки»

У Бэтмена и Женщины-кошки наконец-то родился ребенок... Настоящий Бэткэт! © Evargram / Reddit

«Луна — кошка породы ликой»

Это, вероятно, самая уродливая кошка из тех, что я когда-либо видел. И мне она так нравится, что я бы взял ее себе. © clausio02 / Reddit