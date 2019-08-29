20+ животных, ради которых хозяева готовы на все

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Домашние питомцы — это не только необходимость регулярно кормить и выгуливать, но и бесконечная ласка в качестве благодарности. Иногда ради любимцев приходится жертвовать внушительным куском кровати, любимыми книгами, временем на учебу и даже своим утренним кофе. Но разве это жертвы, когда в ответ получаешь безграничную любовь?

Мы в AdMe.ru поражаемся, на что готовы хозяева ради своих животных, и демонстрируем самые трогательные проявления любви между ними.

«Мой кот понял: звук будильника означает, что я проснулся, поэтому он ложится на меня сразу после сигнала. Специально выставляю время на 30 минут раньше»

«Это Малибу. Она не может начать свой день без пары глоточков моего кофе»

«У моего кота и моего парня особая связь. Чувствую себя третьим колесом!»

«Она сильно переживала, что ей ничего не видно через новые ворота»

«Каждый год мама-утка приводит утят к моему дому, чтобы я помог ей заботиться о них. Этим утром я открыл дверь для 13 новых пищащих пушистиков»

«Увидела в туалете такую картину»

«Как вообще можно учиться рядом с этим хорошим мальчиком?»

Мастер-класс о том, заботу какого уровня заслуживает ваш пес

«Извините, босс, но я не смогу сегодня пойти на работу»

«Мой кот становится ужасом во плоти, когда ему приходится носить ветеринарный воротник. Ведь он любит потереться о мою голову»

«Это мой бассейн. А в нем не моя собака!»

«Только что узнал, что мой пес спит со мной вот так каждую ночь»

«Несколько месяцев назад папа говорил, что не хочет собаку. А сейчас полюбуйтесь»

Гигантский мальчик думает, что он все еще щенок

«Один из наших коллег сделал дождевики собакам, чтобы они не намокли в непогоду. Я думал, что он себе хотя бы накидку возьмет, но нет, они достались только псам»

«Взял кота в магазин сегодня. Ему явно понравилось»

«Мой сосед сделал отверстия в заборе, чтобы его собака могла наблюдать за тем, что происходит снаружи»

«Мой брат совсем не кошатник, но он только что укрыл кота и прислал мне это фото»

«Она думает, что моя щетина — это щетка. Поэтому утро не обходится без такого ритуала»

«Мой человек дарит мне тепло»

И бонус: когда кот — больше чем домашнее животное

А какие поступки вы совершали ради своих питомцев?