20+ животных и растений, которые выглядят как каприз природы
Альбинизм — врожденный дефицит пигмента меланина, который проявляется отсутствием окраски кожи, волос, шерсти, радужной и пигментной оболочек глаз. Среди людей на каждые 20 тыс. новорожденных приходится 1 альбинос. Причем в Африке к югу от Сахары они рождаются значительно чаще. Интересно, что альбинизм встречается и у животных, и у растений. В дикой природе быть белой вороной (в прямом смысле), наверное, нелегко. Впрочем, как и белым тигром, белой совой или белым жирафом.
AdMe.ru нашел 20+ животных-альбиносов, которые являются жемчужинами дикой природы. В конце статьи вы увидите также растения-альбиносов, а в качестве бонуса кое-что еще.
Ворона
Сова
Белка
Еж
Аллигатор
Божья коровка
Лось
Павлин
Доберман
Лошадь
Тигр
Зяблик
Горбатый кит
Жираф
Олень
Таракан
Дельфин
Черепаха
Кенгуру
Гигантская гурами
Зебра
Горилла (причем единственная известная в истории зоологических наблюдений)
Морской еж
Орангутанг
Растения-альбиносы
Бонус: некоторые вещи тоже страдают альбинизмом
Фото на превью chadperris / instagram, amyeiler / instagram