20+ животных и растений, которые выглядят как каприз природы

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Альбинизм — врожденный дефицит пигмента меланина, который проявляется отсутствием окраски кожи, волос, шерсти, радужной и пигментной оболочек глаз. Среди людей на каждые 20 тыс. новорожденных приходится 1 альбинос. Причем в Африке к югу от Сахары они рождаются значительно чаще. Интересно, что альбинизм встречается и у животных, и у растений. В дикой природе быть белой вороной (в прямом смысле), наверное, нелегко. Впрочем, как и белым тигром, белой совой или белым жирафом.