20+ животных и растений, которые выглядят как каприз природы

Альбинизм — врожденный дефицит пигмента меланина, который проявляется отсутствием окраски кожи, волос, шерсти, радужной и пигментной оболочек глаз. Среди людей на каждые 20 тыс. новорожденных приходится 1 альбинос. Причем в Африке к югу от Сахары они рождаются значительно чаще. Интересно, что альбинизм встречается и у животных, и у растений. В дикой природе быть белой вороной (в прямом смысле), наверное, нелегко. Впрочем, как и белым тигром, белой совой или белым жирафом.

AdMe.ru нашел 20+ животных-альбиносов, которые являются жемчужинами дикой природы. В конце статьи вы увидите также растения-альбиносов, а в качестве бонуса кое-что еще.

Ворона

Сова

Белка

Еж

Аллигатор

Божья коровка

Лось

Павлин

Доберман

Лошадь

Тигр

Зяблик

Горбатый кит

Жираф

Олень

Таракан

Дельфин

Черепаха

Кенгуру

Гигантская гурами

Зебра

Горилла (причем единственная известная в истории зоологических наблюдений)

Морской еж

Орангутанг

Растения-альбиносы

Бонус: некоторые вещи тоже страдают альбинизмом

Фото на превью chadperris / instagram, amyeiler / instagram

7 На склад!
4 Комментарии
  • 8 ноября 2018
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  • 9738

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