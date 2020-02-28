20+ фактов из жизни природы, которые кажутся слишком странными, чтобы быть правдой

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Чтобы встретиться с неординарными существами, не нужны трансгалактические путешествия. Достаточно присмотреться к нашим соседям по планете, потому что жизнь каждого из них полна чудес и странностей. Одни владеют настоящими сверхспособностями — видят электрические поля, общаются с помощью инфразвука и легко перегрызают сталь зубами, другие во многом похожи на людей: теряют голову от сладкого и специально хныкают, чтобы надавить на жалость.

Животный мир ошеломляет, и мы в AdMe.ru очень любим в свободное время исследовать его во всем его многообразии, а затем обсуждать уникальные находки вместе с вами. В конце статьи вас ждет бонус — редчайший «попугай-Дракула».

Мышцы ленивца не дрожат от холода, поэтому он быстро замерзает и нуждается в дополнительном тепле

Медвежонок панды не может сходить в туалет, если мама не почешет ему животик перед этим

В порыве страсти некоторые скаты прикусывают самку за грудные плавники

За жизнь слон несколько раз меняет весь комплект зубов

Ехидна видит электрические поля благодаря особым рецепторам на мордочке. Такой орган есть только у нее и утконоса

Квокка хранит запасы пищи в хвосте и может по своему желанию родить второго детеныша без новой встречи с самцом

Толстый слой жира превращает тюленя в живой поплавок, благодаря чему он держится на воде и не тонет, даже когда спит

Лемур ай-ай создает эхо, постукивая пальцем по коре деревьев, чтобы найти сборища личинок, которыми питается

Бинтуронги хихикают, когда чувствуют себя в комфорте, и ненадолго сходят с ума, съев что-то сладкое

У панголинов нет зубов, поэтому они едят песок и камни, чтобы с их помощью перемолоть пищу в желудке

Рыбы тоже кашляют: так они избавляются от лишних предметов, попавших с водой в жабры

Как и киты, бегемоты разговаривают и поют под водой

Раньше даже взрослые дикобразы были мягкими и пушистыми, но эволюция превратила их шерсть в полые иглы и наградила зубами, которые способны перегрызть сталь

Носуха хныкает, давя на жалость, чтобы детеныши не бросали ее, и лает, чувствуя опасность

Летучие мыши рожают, зависая вверх ногами и пытаясь поймать выпадающего детеныша с помощью крыльев

Часто единственным источником пресной воды для фламинго является гейзер, поэтому эти птицы могут пить воду, нагретую до температуры кипения

Гепард не может рычать, как остальные большие кошки, но с удовольствием визжит, лает, трещит и чирикает

Петухи вытягивают шею и голову назад, чтобы заткнуть себе уши и не оглохнуть от собственного крика

Мотылек трясет гениталиями, создавая особый звук, который делает его невидимым для летучих мышей

У опоссумов в норме нечетное количество сосков. И никто не знает, почему так

У жирафа синий язык и нет голоса: для общения он использует инфразвук

Экстракт из железы, расположенной под хвостом бобра, имитирует в сладостях запах клубники и ванили

Якана отращивает длинные когти, чтобы гулять по воде

Самка кенгуру сама решает, какого пола будет ее детеныш. И ученые пока не до конца понимают, как это происходит

Кошка массирует хозяина, чтобы пометить его как свою территорию

Среди всех животных у собак самое большое сердце по отношению к размеру всего остального тела

Бонус: редчайший «попугай-Дракула», который питается инжиром и глиной

Его официальное название — орлиный попугай, которого часто принимают за стервятника. Питаются эти попугаи инжиром и нектаром цветов, поэтому в ходе эволюции избавились от перьев рядом с клювом, которые слипаются от такой пищи и причиняют дискомфорт. Глину используют как лекарство для улучшения пищеварения, потому что поедаемые ими цветы и фрукты часто содержат трудноперевариваемые вещества и токсины.