20 животных, хозяева которых не знали, за что им хвататься — за камеру или за голову

Постить котиков в интернете может каждый. Но ловить моменты, которые больше никогда не повторятся, — это уже высший пилотаж. Тем более что некоторые животные так артистичны, что впору вручать им отдельный «Оскар» за лучшую эпизодическую роль. А их хозяева в свою очередь не лезут за словом в карман в комментариях.

Мы в AdMe.ru посмотрели эти фотографии и решили отныне всегда держать камеру под рукой. Ведь гениальный кадр — это не только заслуга актера, но и удача оператора.

Кадр дня. Можно все так и оставить?

«Я просто улыбаюсь нормальной собачьей улыбкой»

Вот тут мы, честно говоря, зависли. Кот летит вверх или вниз?

«Я спасла его от своего колли, но беспокоиться было не о чем, ведь он был вооружен клинком»

«Похоже, эта собака считает себя котом»

«Да, я избавил ее от злого ведра, как только сделал снимок...»

«Она сидела в такой позе дольше, чем я готова была понять»

«Пес моей сестры немного не в себе: он лежит в позе кошки и так странно улыбается в камеру»

«Олив нравится собачья площадка»

«Этот парень снижает мою продуктивность с 2010 года»

«На этом снимке, который я сделал только что, мой кот потягивается и одновременно чихает. Последние 5 минут я не могу справиться со смехом»

«Это Магнус. Когда ему что-нибудь надо, он просто кладет голову на ближайшую поверхность и ждет. Чего он хочет на этот раз? Выпить воды? Поесть? Почесаться? В любом случае он будет стоять так, пока не получит своего»

«Ей нравится запах шампуня моей жены»

«Если вы заглохли на обочине, не ждите, что мы остановимся... Вам же несколько раз предлагали оформить расширенную страховку»

«Нарисуй меня как одну из твоих французских девушек...»

«Честно говоря, обычно он умнее этого...»

«Всем привет! Мы зашли на минутку, только чтобы сказать, что обожаем делать селфи...»

Расплавился

«Моя пони решила залезть под коновязь, чтобы... Ну, наверное, у нее были на то свои причины»

«Пес моего кузена, застигнутый в момент купания в ведре для мытья полов»