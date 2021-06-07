20 животных, у которых функция «спать» сработала в неожиданный момент

Животные, как и люди, очень любят поспать. Например, собаки тратят на сон от 12 часов в сутки, а кошки около 15. Но самое примечательное — то, как и где они это делают. Иногда кажется, что не существует такого места, где им было бы неудобно: кровать, коврик у двери или письменный стол — везде прекрасно.

Мы в AdMe.ru расплываемся в улыбке всякий раз, когда видим пушистиков, которых внезапно настигла глубокая дремота. Не показать вам их было бы непростительной ошибкой.

1. «Потише, пожалуйста, моя „рыбка“ сейчас спит»

2. Выглядываешь в окно, а тут такое

3. «Когда кот засыпает так, это означает, что он полностью счастлив и чувствует себя на 100 % защищенным. Рад, что я хоть что-то делаю правильно»

4. «У меня не так много друзей, с которыми можно поделиться снимком моего кота. Вот как он спит»

5. «Я сходила с ума, потому что нигде не могла найти своего кота. Застала его спящим вот так»

6. «Фотография моей кошки, спящей на своем „кошачьем дереве“»

7. «Нашел ее спящей в гостиной вот так»

8. Семья растет

На животе мамы уснул малыш, боже мой. © bellenrth / Reddit

9. Крошечный хаски спит

10. Вот как комично этот малыш дремлет в дождливую субботу

11. «Она уже старая, поэтому засыпает везде и всюду. Но сегодня она выбрала замечательное место»

12. «Он может заснуть там, где ему заблагорассудится»

13. «Наша Симка напихала в домик столько запасов, что самой едва хватило места. Но она все равно как-то примостилась и уснула счастливая»

14. «Я посплю на тебе немножечко? Спасибо!»

15. Самое сложное для суриката — не уснуть. С задачей не справился

16. «Наша кошка уже почти 2 недели так спит. Ест нормально, не линяет, в квартире тепло. Может, просто сломалась»

17. «Наш котенок находит самые странные места для сна»

18. Снова заснул после того, как допил молоко

19. «Его зовут Чата, порода — манчкин. Вот как он любит спать»

20. «Это Чарли — пес моего жениха. Он любит спать вверх лапами у основания лестницы. Конечно же, это лучшее место для сна»