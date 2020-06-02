20 животных, чья суперспособность — быть лучшей мамой на свете

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Вы когда-нибудь видели, как собака укачивает своих щенят или как трепетно прижимается к матери малыш гиены? Пользователи Reddit и Facebook поделились фотографиями, на которых запечатлены милые, трогательные и забавные проявления материнской любви среди животных. Глядя на некоторые из них, понимаешь, что многие пушистые родители тоже считают, что чужих детей не бывает.

Мы в AdMe.ru надеемся, что эта подборка растрогает вас так же, как и нас, а бонус мотивирует помогать зверюшкам в беде.

Рядом с мамой всегда тепло и уютно

Глядя на гиену и ее малыша, даже в голову не придет сказать, что эти животные не милые

Мама — надежная опора и для птенца королевского голубя

И для обычных цыплят

Дом там, где мама

«Познакомьтесь с Бердсли! Она взяла 3 сирот вдобавок к 4 собственным детям. Она очень хорошая мама!»

Приемная мама для цыплят

«Я спасла щенков с улицы, и моя собака сразу стала для них мамой»

А эта добрая собака взяла под опеку кроликов!

«Дрейк усыновил слабого ягненка, от которого отказалась мама»

«Моя кошка думает, что наша собака — ее мама. С таким успехом она действительно могла бы ею быть. Они все время обнимаются»

«Хелен считает себя мамой всех остальных обитателей фермы»

Кто еще будет так трепетно охранять сладкий детский сон?

«Пожалуйста, не беспокойте моего ребенка. Он только что уснул»

Мать отдает детям лучшее, даже если сама уже немного в шоке

Терпит назойливые детские шалости, от которых она явно не в восторге

И прекрасно справляется с детьми, даже если их много

Порой многодетные матери объединяются

Но, несмотря на все трудности, каждая из них гордится своими детьми

Мама-ягуар представляет миру своего ребенка

Бонус: порой пушистым малышам нужны человеческие родители

А у вас есть милые фотографии питомцев с детьми? Или вы знаете трогательные истории о животных, которые «усыновили» чужих малышей? А может, сами спасли маленького пушистика? Если да, обязательно расскажите или покажите в комментариях — пусть их увидит весь мир!