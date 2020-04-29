20+ животных, чья молчаливая поддержка оказалась лучше тысячи слов

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Ваша собака перевернула мусорное ведро, хотя в нем были только очистки от овощей? Дело в том, что у собак, как и у людей, есть долговременная память, которая отвечает за важные для нее вещи: выполнение команд или запоминание места, куда 3 недели назад были выброшены обрезки мяса. Кроме того, у собак есть эпизодические воспоминания — например о прогулке с хозяином или о другом совместном досуге. Возможно, именно эти теплые и не вполне осознанные мысли заставляют собак не только быть преданными своим хозяевам, но и поддерживать их при случае.

Герои этой подборки рассказали о ежедневной любви и утешении, которые находят в своих питомцах. Их истории в очередной раз убедили AdМe.ru, что домашнее животное в доме — это лучшая защита от любых стрессов и проблем.

1. «Я работал до поздней ночи. Мой кот не отходил от меня ни на шаг»

2. «Кот каждое утро провожает ребенка на автобус»

3. «Я рисовала, и моя девочка решила принести мне карандаш»

4. «Вот мой птенчик Гилберт. Ему нравится клевать мои пальцы, петь серенады моим ногам и есть печенье для попугаев. Он лучшее, что когда-либо случалось со мной»

5. «Каждого, кто приходит домой, Джек приветствует, принося ему свою игрушку. А если ее не оказывается поблизости, он жутко переживает по этому поводу»

6. «Некоторые кошки приносят своим хозяевам „в подарок“ птиц или мышей. Джим ворует для меня то, что нравится нам обоим — свежую выпечку»

7. «Каждый раз, когда я смотрю на собаку, она виляет хвостом. А стоит мне отвернуться — перестает вилять»

8. «Хорошо, что у мамы есть Милли, которая во всем ей помогает»

9. «Кто-то легонько постучался в дверь. Я открыл и увидел собаку хозяина квартиры, которая принесла мне палку»

10. «Мечтал о собаке почти 2 года. Сегодня наконец-то у меня появилась Мэйпл»

11. «Каждое утро у меня начинается с того, что моя старая собака приходит, чтобы сказать „привет“»

12. «Мой пес часто оборачивается, чтобы убедиться, что я все еще наслаждаюсь прогулкой вместе с ним»

13. «Я притворилась веселой, и мой пес радовался вместе со мной. А потом я сделала вид, что плачу, и он притащил игрушку, чтобы утешить меня»

14. «Познакомьтесь с Клео. Ей 19 лет, и она была со мной большую часть моей взрослой жизни»

15. «Обычно пес спит у моих ног. Но, когда я расстроена или неважно себя чувствую, он подходит и смотрит на меня своими большими глазами»

16. «Забрал из приюта котика, который не любил людей, потому что его раньше обижали. Неделю он не давал дотронуться до себя, а сегодня доверился. Мое сердце переполнено счастьем»

17. «Косил траву и нашел зайчонка. Бабуля малыша выкормила, и он к ней привязался. Готовит — и заяц рядом. Смотрит телевизор — он сидит на коленях. Даже спит с ней вместе»

18. «Вчера я нашел себе лучшего друга»

19. «Мой пес Макс, которого я взял из приюта, слишком напуган, чтобы позволить прикоснуться к себе, но тем не менее старается позаботиться обо мне»

20. «Мама всю жизнь боялась собак. Но судя по тому, как она и мой пес смотрят друг на друга, она полностью избавилась от своего страха»

21. «Я рыдала в 2 часа ночи, когда Маугли запрыгнул ко мне в постель. Он как мог пытался меня утешить: облизывал лицо, прижимался ко мне, приносил косточку. Но ничего не помогало...»

«И тогда он внезапно перевернулся на спину и начал выталкивать лапы в воздух. Это было так уморительно, что я рассмеялась. Довольный собой, он повторял это снова, пока я не успокоилась. Этот фокус он не проделывал больше никогда».

Случалось ли вашему питомцу оказать вам настоящую поддержку? Ждем фото ваших усатых, лохматых и гладкошерстных домашних психологов.