20 животных, которые покорят вас своей харизмой
Когда все валится из рук и на работе не ладятся дела, нужно срочно подпитать организм порцией положительных эмоций. А что может быть позитивнее, чем смешные и прелестные животные? Своего домашнего пушистика вы сможете обнять только в конце долгого рабочего дня, а вот взглянуть на этих ярких зверушек можно в любое время. Взглянуть и широко улыбнуться.
AdMe.ru собрал для вас зверушек, которым явно не занимать обаяния и привлекательности.
1. «Взять ее было лучшим решением в моей жизни. С первым днем рождения, моя девочка!»
2. «Мне потребовалось 3 года, чтобы сделать фото, которое в полной мере отражает ее красоту»
3. Чертовски фотогеничная малая панда
4. А вы бы смогли ей в чем-то отказать?
5. Эти лапки так и хочется потрогать
6. Хорошие мальчики в зеркале еще более милые, чем кажутся
7. Когда ты прекрасен и не видишь смысла этого скрывать
8. «Он сидит так и подглядывает за соседями»
9. Уютненько
10. Донельзя милый пациент
11. Когда на фото с помолвки самое важное — собака
12. Этот взгляд, полный презрения...
13. Пятикратная милота
14. Так выглядит любовь
15. Котик, который поет
16. Пантера?
17. «Таким образом она наблюдает с балкона»
18. Разноглазая красотка
19. «Нашел нового друга в Японии»
20. «Опоздала на работу, потому что просто шла за этим песиком 3 квартала в неверном направлении»
Мы знаем, что у вас дома тоже живет обаятельный питомец, перед которым сложно устоять. Не прячьте его, покажите миру!
Фото на превью sweatingalready/twitter