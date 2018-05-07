20 животных, которые покорят вас своей харизмой

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Когда все валится из рук и на работе не ладятся дела, нужно срочно подпитать организм порцией положительных эмоций. А что может быть позитивнее, чем смешные и прелестные животные? Своего домашнего пушистика вы сможете обнять только в конце долгого рабочего дня, а вот взглянуть на этих ярких зверушек можно в любое время. Взглянуть и широко улыбнуться.

AdMe.ru собрал для вас зверушек, которым явно не занимать обаяния и привлекательности.

1. «Взять ее было лучшим решением в моей жизни. С первым днем рождения, моя девочка!»

2. «Мне потребовалось 3 года, чтобы сделать фото, которое в полной мере отражает ее красоту»

3. Чертовски фотогеничная малая панда

4. А вы бы смогли ей в чем-то отказать?

5. Эти лапки так и хочется потрогать

6. Хорошие мальчики в зеркале еще более милые, чем кажутся

7. Когда ты прекрасен и не видишь смысла этого скрывать

8. «Он сидит так и подглядывает за соседями»

9. Уютненько

10. Донельзя милый пациент

11. Когда на фото с помолвки самое важное — собака

12. Этот взгляд, полный презрения...

13. Пятикратная милота

14. Так выглядит любовь

15. Котик, который поет

16. Пантера?

17. «Таким образом она наблюдает с балкона»

18. Разноглазая красотка

19. «Нашел нового друга в Японии»

20. «Опоздала на работу, потому что просто шла за этим песиком 3 квартала в неверном направлении»

Мы знаем, что у вас дома тоже живет обаятельный питомец, перед которым сложно устоять. Не прячьте его, покажите миру!