20+ животных, чьим суперспособностям позавидуют даже герои Marvel

Если вы думали, что суперспособностями могут обладать только герои комиксов или фантастических фильмов, то вы ошибались. Оказывается, вокруг нас полно живых существ, которые могут похвастаться удивительными умениями: от суперскорости до возможности выживания в открытом космосе.

Мы в AdMe.ru были поражены тому, какими невероятными способностями обладают некоторые животные, и лишний раз убедились в том, что природа никогда не перестанет нас удивлять.

1. Гепарды — неутомимость при беге

То, что гепарды могут развивать невероятную скорость за считанные секунды, ни для кого не секрет. Однако недавние исследования показали, что эти звери совершенно не устают во время бега и тратят на него столько же энергии, сколько нужно им для обычной жизни. При этом медленная ходьба дается гепардам значительно труднее.

2. Морские черепахи — встроенный сенсор

У морских черепах на голове расположен специальный сенсор, который улавливает солнечный свет и помогает определить разницу в сезонах, чтобы животные точно знали, когда им пора мигрировать. Кроме того, черепахи умеют общаться между собой, даже не вылупившись из яйца. Ученые выяснили, что зародыши способны издавать определенные звуки, например для того, чтобы скоординировать время своего вылупления.

3. Акулы — суперчувствительность

То, что акулы могут учуять кровь за несколько километров, это миф. Однако они очень чувствительны к электрическим полям и вполне конкурируют по точности с научными приборами. Именно так эти хищники охотятся на своих жертв. Дело в том, что все живые существа при сокращении мышц создают вокруг себя небольшое электрическое поле, которое особенно хорошо можно уловить в воде.

4. Олени — сильный материнский инстинкт

У многих животных очень развит материнский инстинкт, и они спешат на помощь к своим детенышам по первому зову. Однако недавние исследования показали, что оленихи бегут на любой детский крик, вне зависимости от того, кто нуждается в помощи. Так, например, услышав плач человеческого младенца, животные реагировали точно так же, как и на плач олененка.

5. Гиены — мощная пищеварительная система

У гиен одни из самых сильных и крупных челюстей среди всех млекопитающих. Кроме того, у этих хищников мощная пищеварительная система и практически неуязвимый желудок, который способен переваривать любую пищу, включая рога, копыта и кости.

6. Нарвалы — чувствительный бивень

Долгое время ученые не могли понять, зачем нарвалам нужен их бивень. Не так давно выяснилось, что эта часть тела служит животным как датчик солености. Дело в том, что вокруг айсбергов вода становится более соленой, и от этого бивни нарвалов начинают ныть, сообщая животным, что вокруг много льда, в котором можно застрять.

7. Альбатросы — длительные полеты

Альбатросы с легкостью могут пролетать около 1 тыс. км в сутки, ни разу не взмахнув крыльями. Эти птицы — настоящие асы парящих полетов. Их секрет — в грамотном использовании силы и направления ветра. Альбатросы настолько приспособились к морскому образу жизни, что могут несколько лет вовсе не касаться суши.

8. Горные козлы — координация

Альпийские горные козлы с легкостью поднимаются на высоту до 4 км над уровнем моря, а также совершают прыжки более чем на 3,5 м в длину. Козлы могут карабкаться по поверхностям под углом в 90 градусов, и им не страшны отвесные скалы. Чтобы удерживаться и бегать по горам, этим животным хватает крошечных выступов. Все дело в отменной координации и чувстве равновесия, а также в отличном зрении.

9. Жуки-навозники — невероятная сила

Жук-навозник — настоящий силач в мире животных. Раньше самым сильным насекомым считался жук-носорог, но недавно его рекорд побил жук-навозник. Этот малыш способен удержать груз, вес которого превышает его собственный в 1 141 раз. Это как если бы человек весом 70 кг поднял вес в 80 т.

10. Тихоходки — неуязвимость

Этих микроскопических беспозвоночных также называют «водяными медведями». Ученые считают их одними из самых выносливых созданий на Земле, так как они могут выдержать практически любые условия. Тихоходки умеют впадать в особый «спящий режим» в случае неблагоприятных условий для жизни, а потом без труда оживать. Эту способность ученые описали как «воскрешение из мертвых». «Водяные медведи» способны выдерживать температуры от −272 до +150 °C, а также высокие дозы радиации. Кроме того, тихоходки — первые известные животные, которые выжили после пребывания в открытом космосе.

11. Утконосы — электрорецепция

Утконос — это единственное млекопитающее, которое активно использует электрорецепцию для поиска пищи. Электрорецепция — это способность улавливать электрические поля, которые возникают при сокращении мускулов у других существ. Кроме того, у утконосов очень низкий обмен веществ в сравнении с другими млекопитающими. Их обычная температура тела составляет всего 32 °C.

12. Слоны — особый слух

Ноги слонов имеют особые нервные окончания, которые крайне чувствительны к вибрациям. Таким образом, эти гиганты могут уловить низкочастотный звук на расстоянии до 14 км и понять, что это за звук и откуда он идет. Для сравнения: самый низкий диапазон, который может воспринять человек, — 20 Гц, а слон может почувствовать вибрации в 14 Гц. Также недавние исследования показали, что слоны могут имитировать звуки, которые они слышат, и поддерживать связь друг с другом даже на больших расстояниях.

13. Волосатые лягушки — суперкогти

Африканские волосатые лягушки умеют выдвигать свои когти в случае опасности — совсем как коты. Однако если у котов когти состоят из кератина, то у этих лягушек выдвигаются именно кости. Эта удивительная способность до сих пор вводит ученых в ступор, поскольку они не понимают, как можно выдвинуть кости и втянуть их обратно, не нанеся ущерба своему телу. Возможно, все дело в феноменальной регенерации.

14. Морские котики — сенсорные усы

У морских котиков настолько чувствительные усы, что они могут понять траекторию движения рыбы через несколько минут после того, как она уплыла. Эти звери могут с легкостью находить себе обед на расстоянии, равном 2 футбольным полям. Для сравнения: у домашних кошек на каждом усике около 200 нервных окончаний, а у морских котиков — порядка полутора тысяч.

15. Планарии — регенерация

Плоские черви-планарии обладают одной из наиболее ярко выраженных способностей к регенерации в мире. Если разрубить одного червя на 2 части, то каждая из них вырастет в полноценную особь и даже отрастит собственный мозг, который будет идентичен исходному. То есть каким-то образом у планарий происходит даже копирование памяти.

16. Белки-летяги — способность летать

Этот зверек может летать на расстояние до 90 м. Для этого ему всего лишь нужно забраться на верхушку дерева. Летяги также могут управлять траекторией своего полета, иногда меняя направление на 90°. В этом белкам помогают особые перепонки и хвост.

17. Сапсаны — суперскорость

При пикировании на охоте эти птицы могут развить скорость до 320 км/ч. Согласно исследованиям, максимальная зафиксированная скорость сапсана составляет 389 км/ч. Эти птицы такие отличные охотники, что водятся на всех континентах, кроме Антарктиды. Для сравнения: конструкционная скорость поезда «Сапсан» составляет 250 км/ч.

18. Мимические индонезийские осьминоги — трансформация

По большому счету почти все осьминоги обладают хорошей мимикрией и могут сливаться с местностью, но особый осьминог-мимик пошел еще дальше. Он умеет подражать внешнему виду и даже поведению более чем 15 групп морских обитателей — от скатов и крабов до морских змей. Причем этот осьминог прекрасно понимает, в кого именно лучше превратиться, в зависимости от того, какой хищник к нему приближается.

19. Собаки — способность «видеть» будущее

Каждый собаковод подтвердит, что его питомец всегда отлично понимает, когда именно хозяин вернется домой. Кто-то называет это даром предвидения, но дело вовсе не в какой-то сверхъестественной силе. Собаки действительно способны предсказывать будущее, но не в мистическом смысле: просто в ходе эволюции они научились считывать многочисленные слабые индикаторы окружающего мира, а также различные визуальные сигналы. Этим же объясняется беспокойство четвероногих друзей перед землетрясением или штормом. Они чувствуют все мельчайшие изменения: от скорости ветра до атмосферного давления.

20. Дельфины — эхолокация

Для поиска своей добычи дельфины используют эхолокацию, которая позволяет им улавливать объекты даже через песок. Причем радиус эхолокации может составлять до 91 м. Кроме того, эта же способность позволяет дельфинам почувствовать беременность женщины не хуже УЗИ-аппарата: они без труда способны расслышать сердцебиение младенца.

21. Арктические суслики — терморегуляция

Эти суслики — одни из немногих хладнокровных млекопитающих. В 1989 году журнал Science опубликовал статью, в которой утверждалось, что в период зимней спячки температура тела сусликов способна опускаться ниже 0 °C. В частности, был описан случай, когда температура тела одного из животных составила −2,9 °C, а кровь при этом не заморозилась.