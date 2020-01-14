20+ животных, чьи генетические мутации — это вишенка на торте их особенного обаяния
Мы привыкли, что зебра обязательно должна быть в полоску, у котов и собак всегда есть 4 лапы и только один нос. А все, что не вписывается в рамки нормы, принято называть мутацией и относить к чему-то странному и неприглядному. Но на деле в результате экспериментов природы часто рождаются особенные и весьма симпатичные животные.
Вы когда-нибудь видели кота-лису? Мы в AdMe.ru тоже не могли поверить в его существование, а теперь никак не выкинем его из головы, как и других животных нашей подборки.
Хомяк родился без шерсти, поэтому ему связали свитер
Огромный лисий хвост у хаски
Малыш зебры родился с пятнами вместо полосок
Это Кенни, и у него синдром Дауна
Кот с болезнью витилиго выглядит так, будто случайно влез в ведро с белой краской
Котенок, лапы которого похожи на руки человека
Глаза этого кота как у пустынной змеи
Морская звезда родилась с дефектом, и теперь она не звезда, а морской квадрат
У него есть губы. Кажется, будто это человек, на которого наложили заклятье
Из-за генетической мутации эта индонезийская курица черная не только внешне, но и изнутри: все ее внутренние органы, мышцы и кости также черного цвета
Природа наградила этого вьюрка потрясающей прической
Натуральным бровям этой собаки могла бы позавидовать даже Кара Делевинь
У этого голубя 40 хвостовых перьев
Ноа — корги поистине королевских размеров
Кот с ушками как у Шрека
Белая ворона
Розовые катидиды с эритризмом, из-за которого их организм производит большое количество красного пигмента
«У моего котенка есть лишняя лапка»
Пес с раздвоенным носом
Котенок с синдромом Дауна выглядит так, будто прилетел с другой планеты
Болезнь витилиго создала для кошечки необычный окрас
Кот-лиса
Пастухи Корсики много веков рассказывали байки про мифического кота-лису, который нападает на коз и овец. Но в 2019 году ученые обнаружили единственного в своем роде метрового кота, которого не смогли отнести ни к одному из существующих видов.
А вы когда-нибудь видели своими глазами особенное животное?
Фото на превью ignatiuspopular / imgur