20+ животных, чьи генетические мутации — это вишенка на торте их особенного обаяния

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Мы привыкли, что зебра обязательно должна быть в полоску, у котов и собак всегда есть 4 лапы и только один нос. А все, что не вписывается в рамки нормы, принято называть мутацией и относить к чему-то странному и неприглядному. Но на деле в результате экспериментов природы часто рождаются особенные и весьма симпатичные животные.

Вы когда-нибудь видели кота-лису? Мы в AdMe.ru тоже не могли поверить в его существование, а теперь никак не выкинем его из головы, как и других животных нашей подборки.

Хомяк родился без шерсти, поэтому ему связали свитер

Огромный лисий хвост у хаски

Малыш зебры родился с пятнами вместо полосок

Это Кенни, и у него синдром Дауна

Кот с болезнью витилиго выглядит так, будто случайно влез в ведро с белой краской

Котенок, лапы которого похожи на руки человека

Глаза этого кота как у пустынной змеи

Морская звезда родилась с дефектом, и теперь она не звезда, а морской квадрат

У него есть губы. Кажется, будто это человек, на которого наложили заклятье

Из-за генетической мутации эта индонезийская курица черная не только внешне, но и изнутри: все ее внутренние органы, мышцы и кости также черного цвета

Природа наградила этого вьюрка потрясающей прической

Натуральным бровям этой собаки могла бы позавидовать даже Кара Делевинь

У этого голубя 40 хвостовых перьев

Ноа — корги поистине королевских размеров

Кот с ушками как у Шрека

Белая ворона

Розовые катидиды с эритризмом, из-за которого их организм производит большое количество красного пигмента

«У моего котенка есть лишняя лапка»

Пес с раздвоенным носом

Котенок с синдромом Дауна выглядит так, будто прилетел с другой планеты

Болезнь витилиго создала для кошечки необычный окрас

Кот-лиса

Пастухи Корсики много веков рассказывали байки про мифического кота-лису, который нападает на коз и овец. Но в 2019 году ученые обнаружили единственного в своем роде метрового кота, которого не смогли отнести ни к одному из существующих видов.

А вы когда-нибудь видели своими глазами особенное животное?