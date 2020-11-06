20 животных, чья мимика выразительнее, чем у самого Джима Керри

Порой так хочется, чтобы питомец заговорил с нами и рассказал что-нибудь любопытное о своей кошачьей или собачьей жизни. И хоть это и не случается, но все эмоции наших мохнатых братьев можно без труда прочитать на их выразительных мордашках.

Мы в AdMe.ru не устаем поражаться живой мимике этих обаятельных животных. А в качестве бонуса — доказательство того, что чувства умеют выражать не только пушистые млекопитающие.

1. Тыковка ненавидит ветреный пляж

2. «Моя кошка каждый раз, когда гости берут ее на руки»

3. «Это выражение морды! Я даже не знал, что коты умеют так делать»

4. Когда играл с игрушкой и проиграл

5. «Я лежала и смотрела в свой смартфон, а Рон подошел и тоже уставился в экран. Я сделала это фото фронтальной камерой»

6. «Лабрадоры могут творить отвратительные вещи, но потом они так проникновенно смотрят, что просто невозможно злиться»

7. Самый улыбчивый кот Каштан

8. «Он моментально пожалел о своем решении»

9. Кажется, заказчик недоволен портретом

10. Этот хаски — воплощение умиротворения

11. «Этот мелкий хулиган недоволен, что его достали из двигателя машины»

12. «Гордый кот»

13. «Рипли сегодня первый день на удаленке. Кажется, она ожидала совсем другого»

14. «Папарацци ужасно приставучие, но что поделать, если ты такой фотогеничный»

15. «Это Пенни. Она почти не изменилась с годами, только стала немного злее»

16. Взгляд, полный презрения

17. «Я присматриваю за котом своих родителей через скрытую камеру, и иногда получаются такие забавные кадры»

18. У собак тоже бывает улыбка до ушей

19. В магазине сделали стеклянный потолок, теперь кошки могут смотреть на людей свысока в прямом смысле этого слова

20. «Понятия не имею как, но в этой кошке уживаются несколько личностей. Эта называется „Ворчливая бабуля“»

Бонус: не только кошки и собаки умеют выражать эмоции

«Это Спайк. Он немного приболел, но уже идет на поправку. Сегодня он выглядит заметно лучше».