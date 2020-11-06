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20 животных, чья мимика выразительнее, чем у самого Джима Керри

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Порой так хочется, чтобы питомец заговорил с нами и рассказал что-нибудь любопытное о своей кошачьей или собачьей жизни. И хоть это и не случается, но все эмоции наших мохнатых братьев можно без труда прочитать на их выразительных мордашках.

Мы в AdMe.ru не устаем поражаться живой мимике этих обаятельных животных. А в качестве бонуса — доказательство того, что чувства умеют выражать не только пушистые млекопитающие.

1. Тыковка ненавидит ветреный пляж

© Pumpkin the Cat / facebook

2. «Моя кошка каждый раз, когда гости берут ее на руки»

© vitalikneponyal / Pikabu

3. «Это выражение морды! Я даже не знал, что коты умеют так делать»

© Billmurey / reddit

4. Когда играл с игрушкой и проиграл

© muddycat_atami / twitter

5. «Я лежала и смотрела в свой смартфон, а Рон подошел и тоже уставился в экран. Я сделала это фото фронтальной камерой»

© bou128 / twitter

6. «Лабрадоры могут творить отвратительные вещи, но потом они так проникновенно смотрят, что просто невозможно злиться»

© chiablo / reddit

7. Самый улыбчивый кот Каштан

8. «Он моментально пожалел о своем решении»

© GleamTheCube / reddit

9. Кажется, заказчик недоволен портретом

© Atchoum the cat / facebook

10. Этот хаски — воплощение умиротворения

© xxhama2 / twitter

11. «Этот мелкий хулиган недоволен, что его достали из двигателя машины»

© untappedbluemana / reddit

12. «Гордый кот»

© xXpikagamingXx / reddit

13. «Рипли сегодня первый день на удаленке. Кажется, она ожидала совсем другого»

© dog_rates / twitter

14. «Папарацци ужасно приставучие, но что поделать, если ты такой фотогеничный»

© Ingrid's Haven / facebook

15. «Это Пенни. Она почти не изменилась с годами, только стала немного злее»

© dog_rates / twitter

16. Взгляд, полный презрения

© Avalo Cat Sanctuary / facebook

17. «Я присматриваю за котом своих родителей через скрытую камеру, и иногда получаются такие забавные кадры»

© kuwukuwukuwu / twitter

18. У собак тоже бывает улыбка до ушей

© Doggie Dude Ranch and O'Cat Corral / facebook

19. В магазине сделали стеклянный потолок, теперь кошки могут смотреть на людей свысока в прямом смысле этого слова

© SCMcrocodile / twitter

20. «Понятия не имею как, но в этой кошке уживаются несколько личностей. Эта называется „Ворчливая бабуля“»

Бонус: не только кошки и собаки умеют выражать эмоции

© just_a_dude_666 / reddit

«Это Спайк. Он немного приболел, но уже идет на поправку. Сегодня он выглядит заметно лучше».

А ваши питомцы бывают настолько же выразительными и красноречивыми без слов? Какие эмоции вам удавалось разглядеть на их мордашках?

Фото на превью Pumpkin the Cat / facebook
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