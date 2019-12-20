20 занимательных фактов о животном мире, о которых нам не рассказывали на уроках биологии

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Живая природа не только многообразна, но еще и очень хитро устроена. У каждого маленького и большого животного на нашей планете есть свои приспособления для удобного существования. Одни из них помогают прятаться, другие — находить пропитание, третьи — подбирать пару или вынашивать потомство.

Мы в AdMe.ru хотим поделиться с вами увлекательными фактами об обитателях нашей планеты, узнав которые вы сможете сами убедиться, как гениальна природа.

Водоплавающие черепахи дышат через кожу неба или через специальные анальные мешки. А от долгого пребывания в воде некоторые из них сильно обрастают водорослями

Иногда тропические бабочки садятся на кайманов, чтобы попить их соленых крокодильих слез. Таким образом насекомые получают питательные вещества

Ящеры панголины ходят на двух ногах

У дятлов настолько длинный язык, что изнутри обвивает их череп

Слоны — один из трех видов млекопитающих, у которых к старости начинается менопауза. Два других вида — горбатый кит и человек

Верблюды могут целиком жевать кактусы благодаря слою кератинизированных сосочков, выстилающему их рты

При возникновении угрозы маленькие оленята инстинктивно ложатся на траву и замирают. Иногда они делают это на открытой местности, но все равно думают, что хорошо укрылись

«Готические цыплята» — куры породы аям чемани, выведенные в Индонезии — полностью черные. Включая клюв, перья, кости, мышцы и внутренние органы

Некоторые виды улиток едят скорлупу яйца, из которого вылупляются, чтобы выработать достаточно веществ для формирования своей раковины

Желудок овцы состоит из четырех камер, которые позволяют расщеплять целлюлозу из растений на более простые углеводы

Красная рыба-лопата умеет использовать плавники вместо ног. И не плавает, а ходит по дну

У кашалотов зубы растут только на нижней челюсти. Вместо верхнего ряда у этих хищников есть отверстия, в которые попадают нижние зубы при жевании

Не все виды черепах медленно ползают. Некоторые из них умеют даже бегать

Гусеница моли-мешочницы создает себе дом из подручных материалов, перегрызая стебли и ветки растений. Хижины получаются внушительных размеров

Бородатый стервятник — единственное известное животное, 70–90 % рациона которого состоит из костей. Он может проглатывать целиком позвонки крупных млекопитающих и переваривать их в течение 24 часов

Косатки плавают боком, когда охотятся на тюленей. Это позволяет им скрыть спинные плавники и оставаться незамеченными

Банановые слизни, хотя и являются гермафродитами, для спаривания ищут партнера. Чтобы осуществить оплодотворение, они прилипают друг к другу и обмениваются мужскими клетками. Если в процессе особи слишком сильно слипаются, они отгрызают друг другу мужские гениталии и остаются самками до конца жизни

Крокодилы глотают камни, чтобы лучше переваривать пищу и глубже нырять

Дельфины спят с одним открытым глазом. Во время сна одно полушарие их мозга отдыхает, а другое отвечает за все жизненно важные процессы

Брачному танцу самца красношапочной пипры позавидовал бы сам Майкл Джексон. Во время привлечения самки эта птичка начинает имитировать знаменитую «лунную» походку

Бонус: этот северный кардинал родился с двусторонним гинандроморфизмом. С одной стороны он окрашен как самка, а с другой — как самец. Также в его организме есть и женские, и мужские половые органы

Какие необычные факты о животных знаете вы?