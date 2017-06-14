20 законопослушных собак, которые поняли правила по-своему

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Из всех домашних животных, пожалуй, только собак можно приучить к порядку. Они достаточно умны, чтобы понимать рамки дозволенного, и слишком преданы, чтобы нарушать их. Глядя на этих питомцев, нам в Adme.ru показалось, что хозяева просто недостаточно ясно выразились, что конкретно можно, а что нельзя.

Она знает, что ей запрещено быть в моей комнате, но думает, что если мы не встретимся взглядами, я не выгоню ее

А если я заползу в комнату, а не войду, это будет считаться?

Ему не разрешают лежать на диване, и он делает так

Ему нельзя ставить лапы на стол, когда он просит поиграть. Он послушный мальчик.

Сидеть на диванчике нельзя, но о подлокотниках речи не было

Нельзя класть морду на стол, но она пытается схитрить

Хозяин запретил ложиться на диван. А тут никто и не лежит

Игрушки с улицы нельзя заносить домой, но ведь правило касается только целых игрушек

Не пускают на диван, но, кажется, я нашел выход. Джек из «Титаника» мог бы поучиться у меня

Мне запрещено бегать по огороду, чтобы не затоптать лук. Что ж, я и не бегаю

— И чтобы лапы твоей не было на моем месте!

— Хорошо, как скажете!

Когда подушки на полу, это уже не диван, значит, можно на них сесть

Хозяин ругается, когда я попрошайничаю. Но смотреть, как он ест, не запрещается ведь?

Нельзя спать на мягкой мебели, но про твердую никто ничего не говорил!

На табличке нарисована собака, сидящая на земле. Значит, все ок, он не нарушает. Прыгать можно

Формально я нахожусь не на самом диване, а на одеяле, которое лежит на нем

В метро собак пускают только в сумках. Мы с хозяйкой — законопослушные граждане