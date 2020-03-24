20+ ярких доказательств того, что хорошей собаки должно быть много. Очень много

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Самой большой собакой в мире был дог по имени Джордж: его рост в холке составлял 110 см, а вес достигал 111 кг. Он удостоился внесения в Книгу рекордов Гиннесса. Сегодня, когда мода на крошечных чихуа-хуа и болонок потихоньку сходит на нет, многие хозяева предпочитают домашних любимцев покрупнее. Кто знает, может, их питомцы — будущие рекордсмены?

Мы в AdMe.ru согласны с тем, что с огромной собакой хозяину не страшны никакие опасности. В нашей сегодняшней подборке — «хорошие мальчики» (и девочки), которые сами не осознают своей реальной величины.

1. Тест ДНК показал, что этот пес на 87,5 % — серый волк, на 8,6 % — сибирский хаски и на 3,9 % — немецкая овчарка

2. «Полгода назад я купил отцу щенка. Теперь, 54 кг спустя, он самый лучший большой мальчик. Встречайте Одина!»

3. Слева — большой мальчик в 2 месяца, справа — в 10

4. «Моя большая девочка любит обниматься на диване»

5. Как трудно быть родителем...

6. «Мой 4-месячный пушистый лающий мячик»

7. Встречайте Карла: 68-килограммовый гибрид хорошего мальчика и льва

8. «Нашему щенку уже 6 с половиной месяцев. Ветеринар сказал, что у него нет лишнего веса: просто широкая кость»

9. Тот случай, когда не у человека — собака, а у собаки — человек

10. Уровень крутости этих тибетских мастифов зашкаливает

11. Как вам этот «крошечный» маламут?

12. «У родителей моего друга просто до абсурда большая собака»

13. Вот так выглядит нежность

14. «Пришла к подруге в гости. И тут я обалдела!»

15. Хагрид переезжает в новый дом всего в 8 милях отсюда, но уже скучает по своему дедушке

16. «Вчера к нам приводили постричься ирландского волкодава по кличке Бево. Он не поместился ни на один стол»

17. «Мой щенок — помесь охотничьей собаки и сенбернара. Рост — 70 см, вес — 45 кг»

18. «Мой пес Один принимает мою жену в нашу стаю»

19. «Любимое спальное место нашего котенка — между двумя братьями-волкодавами»

20. «Нет, он совсем не тяжелый...»

21. Щенок вырос, но еще боится спать один

22. «Не знаю, что это за порода, но я определенно хочу в бой верхом на этой собаке»

23. Вот что значит действительно королевский корги

24. Когда питомцу пора начать носить хозяина на руках