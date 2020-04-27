20+ взрослых мордах, которые не собираются менять свои детские привычки, хоть ты тресни

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Ученые уже давно пришли к выводу, что кошки и собаки со временем становятся похожи на хозяев. Чем теснее между ними связь, тем сильнее они отражают отдельные черты личности своих владельцев. Но некоторые привычки питомцев совершенно не меняются. Маленькие пищащие комочки вырастают и продолжают делать то, что они так любили в детстве.

AdMe.ru с удовольствием проследил за усатыми и хвостатыми, которые выросли, но кое в чем остались верными себе. А в конце статьи вас ждет небольшой бонус.

«Прошло полгода, а Тито все еще обожает лежать лапами вверх под тем же самым креслом. Думаю, ему просто нравится смотреть на мир именно под таким углом»

Он уже давно не котенок, но по-прежнему спит на своем друге

«Наша первая прогулка и спустя 3 года. У него только 2 скорости: улитки и галоп»

«Прошло 2 года, но моя шея по-прежнему остается его любимым местом для сна»

«Белый вырастил черного кота как родного, а тот вырос и обнаглел. Ничего не меняется»

«Тот же самый компьютер, тот же самый кот. Разница в 3 года»

Некоторые вещи никогда не меняются

«3 месяца и 3 года»

«Кики в 2 месяца и в 11. Полагаю, мне никогда не удастся убрать белье»

«Наша маленькая печенюшка Орео очень быстро выросла. Ее друг за это время изрядно потрепался»

«Прошел почти год, а он, как и раньше, любит спать, уткнувшись головой в ножку стола»

«От 5-недельного больного блохастого котенка до взрослой кошки. Она до сих пор делает так, когда хочет есть»

«Он украдет ваши сердца своим постоянно высунутым милым язычком»

«Они все еще любят спать вместе»

«Марви всегда помогает мне с работой. Он знает свое место и не мешает, в отличие от своего брата, который обожает ложиться прямо на клавиатуру и жевать экран»

«От маленького принца до короля»

«Мы стали на пару лет старше, но мой попугай по-прежнему обожает сидеть на дужке очков»

«Прошло 3 года, а она все еще любит прятаться под диваном»

«Марви, как и прежде, обожает, когда ему чешут животик»

«Любит спать на моих ногах и по сей день»

«Нашим рыжим мальчикам сегодня 4 года. Они уже не такие пушистые, но так же любят обниматься друг с другом и играть в сухой ванне»

«Скай в 8 недель, 4 месяца и 8 месяцев»

Бонус: коты, которые выросли и изменились

«Мои коты выросли, и у них пропали шеи».

Вы же знаете, как мы любим, когда вы присылаете фотографии. Покажите, как со временем изменились ваши питомцы.