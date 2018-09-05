20+ выходок животных, от которых весело всем, особенно им самим

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Ученые давно доказали, что общение с животными оказывает благотворное влияние на человека. Существует даже особый метод лечения пациентов с помощью домашних животных — пет-терапия (или зоотерапия). Чтобы вы на себе ощутили всю ее чудодейственную силу, мы решили показать вам смешные выходки животных.

AdMe.ru собрал 20+ животных, чьи непредсказуемые выходки заставят вас посмеяться от души. А в конце, завершая сеанс пет-терапии, мы разместили фотографию кошечки с самой милой мордочкой, которую мы когда-либо видели.

Выдры наслаждаются водной горкой

Дети всех видов ведут себя одинаково

Похоже, кошка застряла на этом кресле навсегда

Кажется, эта собака получает больше удовольствия, чем сами дети

Не только собаки обожают скатываться с горки

Кстати, собакам без разницы, где кататься. Можно даже на лестнице

Новый олимпийский вид спорта — мурлинг

Лежишь такая, ванну принимаешь, и тут...

Кажется, я застрял. А, ну и ладно

Слоненок-шутник

Собака решила быть с хозяйкой заодно

Обезьяна играет со своим детенышем

Тьфу на тебя! Тьфу на тебя еще раз!

Вы только посмотрите, как мило эта гиена плещется в воде

Бульдог использует лежак как качели

Ну все, начинаю погружение!

Оп! Так, никто не видит? Отлично!

Когда умираешь от жажды, готов выполнить любые трюки

Собака, которая очень-очень любит свою хозяйку

Эй, друг, ты настоящий?

Попробуйте посмотреть на этого невозмутимого кота и не рассмеяться

Бонус: мы просто растаяли, когда увидели эту мордашку с «накрашенными» ресницами