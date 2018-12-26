20+ впечатляющих фото, доказывающих, что козы способны забраться куда угодно

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Если верить National Geographic, козы, взбирающиеся на скалы, принадлежат семейству антилоп, а способность забираться в недоступные места позволяет им защититься от хищников. Кроме того, благодаря такому таланту эти смышленые создания развлекают весь интернет.

Мы в AdMe.ru отобрали несколько самых интересных фото, доказывающих, что козы могут забраться и «позависать» в абсолютно любом месте.

1. «Отличное место, пожалуй, останусь здесь»

2. Этот козлик вскарабкался сюда ради минерального лизунца

3. Стараясь взобраться на спину верблюда

4. Горные козлы

5. Эта коза берет от жизни все

6. Снежная коза раздумывает над следующим шагом в горах Канады

7. Козы взбираются в свой маленький замок

8. Точно король на троне

9. Козел залез на дерево, а кто-то сделал с ним селфи

10. Эти козы умудрились забраться на рейку виадука

11. На вершине мира

12. Горные козы залезают на деревья, чтобы полакомиться фруктами

13. Да они бросают вызов гравитации!

14. Этому козлику удалось забраться выше остальных

15. Наслаждается видом на самом краю

16. А этот опытный боец может забраться на отвесную скалу

17. Покоряя аргановое дерево

18. И снова козы в поисках минерального лизунца

19. Эта парочка смогла взять кирпичную стену

20. Утренняя прогулка горной козы

21. Ему удалось осилить даже вертикальную гору

22. Семейная вылазка

Бонус: картина Роберта Бейтмена «Над обрывом — Горные козы»