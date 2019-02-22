20+ винтажных снимков котов и собак, которые окутывают теплотой и душевностью
Собака стала первым животным, которое приручил человек. Одни ученые считают, что произошло это 14 тыс. лет назад, другие — 26–32 тыс. Кошки стали компаньонами людей около 12 тыс. лет назад. В общем, четвероногие друзья сопровождают нас по жизни уже довольно давно. И, конечно, с изобретением фотографии они неизменно попадали на снимки своих хозяев. Сейчас в инстаграме ежедневно размещаются миллионы изображений пушистиков. А раньше фотосъемка была редким событием, поэтому кадры из прошлого особенно ценны.
AdMe.ru разобрал старые фотоальбомы и отыскал там немало душевных снимков, на которых запечатлена древняя дружба человека и животного.
1. Портрет девушки с собакой, 1889–1892
2. Племянница фотографа, 1890-е
3. Собака, стоящая на задних лапах, 1890-е
4. Два друга, 1900
5. Две собаки в нарядах, 1905
6. Вера Петровна с домашними животными, 1906–1910
7. Семейный портрет, 1920-е
8. Женщина с собакой, 1920-е
9. Поэт Владимир Маяковский в редакции газеты «Известия», 1926
10. На отдыхе, 1938
11. Книга, 1940-е
12. Михаил Пришвин с собакой и кошкой, 1946
13. Девочка с собакой, 1950-е
14. Котенок и миска молока, 1953
15. Парижская консьержка, 1956
16. Малыш и котенок, 1959
17. Помощник, 1960–1962
18. Любопытство, 1960-е
19. Мальчики, 1965
20. У ветеринара, 1967
21. Новоселье, 1970-е
22. Прима, 1975–1979
23. Венок для собаки в День знаний, 1983
24. Друзья, 1992
Бонус: историки изучают могилы собак Древнего мира и находят на них трогательные эпитафии от хозяев
«Я несу тебя на руках к твоему последнему пристанищу и плачу так же сильно, как радовался тогда, когда нес тебя домой 15 лет назад».
Так гласит надпись на одном из античных надгробий для собаки. И это еще раз доказывает: сердечная дружба с животными существует во все века и эпохи, она вне времени и пространства.
Фото на превью МАММ / МДФ, МАММ / МДФ