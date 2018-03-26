20 вещей, которые случатся с каждым, кто заведет себе собаку

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Появление собаки сильно меняет жизнь. Но как именно проявятся перемены? Чего ждать от четвероногого спутника его владельцу? Ответы далеко не так однозначны, как кажется.

Мы в AdMe.ru собрали самые распространенные ситуации, в которые попадают новоиспеченные хозяева собак.

В приюте и первый день дома

От ее любви вам теперь не скрыться...

«Я пыталась насладиться приятной ванной, но...»

— В чем дело, хозяин? Мы не обнимались уже целых 5 минут...

Вам больше не придется есть в одиночестве

Чем ближе еда, тем сильнее верность

В доме, где есть собака, шерсть — это приправа

Вы увидите чудеса находчивости

После появления собаки дома вас ждут увлекательные истории...

«Это Триггер, и он абсолютно без понятия, что же случилось с мусорным ведром. Он даже оскорблен тем, что его спрашивают».

Иногда настолько запутанные, что и Шерлоку Холмсу не разобраться

«Я купил камеру, чтобы шпионить за своим псом, пока меня нет дома. Мне кажется, он знает об этом»

Поведение вашей собаки не всегда будет поддаваться логике

«Ей нельзя лежать на диване, и это ее ежедневный бунт».

Собака может разделить с вами все увлечения

Но вовремя не спрятанная обувь будет съедена

«Маленький проказник».

Эмоции моей собаки после вопроса «Хочешь погулять?»

Гулять с хвостатым членом семьи придется много, бегать тоже придется

Вас ждет множество веселых моментов, вот, например, фотография чихающей собаки

У вас появится универсальный помощник

Нам есть чему у них поучиться — например, настойчивости...

И сочувствию...

«Соседская собака пришла охранять моего кота во время грозы».

«Этот пес помог моей маме преодолеть депрессию, сделав ее совершенно новым человеком»

Собака — просто часть твоей жизни, но для собаки ты — вся жизнь