20+ вещей, которые происходят с владельцами собак каждый божий день

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Опытный собачник знает, что самое дорогое в жизни человека — это обувь. Умеет по тональности лая определять, грустно питомцу или весело (или же он снова нашкодил). Со стойкостью оловянного солдатика терпит и град, и зной, и дождик проливной. А еще ему всегда мало: ведь одной собаке так одиноко, так почему бы не взять еще двух-трех?

Для хозяев четвероногих созданий и для тех, кто еще не решился завести питомца, AdMe.ru подготовил фотоподборку о том, как выглядит типичный день типичного собачника.

1. Утро начинается с «Хозяин, я буду испепелять тебя взглядом, пока ты не проснешься»

2. Теперь король требует подать ему завтрак

3. После чего вы можете поесть сами (под пристальным взором)

4. Потом кто-то так сильно хочет гулять, что готов делать это на двух ногах. Пардон, лапах

5. Если на улице зима, смотрите на градусник и экипируете неморозостойких собак

6. Прячетесь куда подальше, если пес давно не видел снега

7. После прогулки моете лапы. А иногда не только их

8. До обеда не наблюдаете ничего необычного

9. Потом кому-то хочется поиграть в прятки

10. Или попеть под караоке

11. Теперь неплохо было бы вздремнуть. Но сначала — пообниматься

12. Теперь вы «чухаете» собачку

13. Когда идете в туалет, то дверь оставляете открытой, иначе как пес проверит, живы ли вы?

14. Cпустя время собакен неожиданно приходит ласкаться. Он ведь так давно вас не видел

15. А вскоре вы найдете нечто подобное

16. Впрочем, через 5 минут собака уже забудет о причиненном ущербе и приготовится к новым подвигам

17. И снова захочет есть

18. Если вам нужно срочно уйти, то каждый раз придется переступать через себя

19. Не забываем о вечерней прогулке

20. День клонится к закату, и собаки готовятся ко сну

21. При этом у каждого пса есть свой способ

22. Каждый день вы завершаете священным ритуалом каждого собачника

Бонус: если вы обладатель пушистика, то сможете превратить его в облачко с помощью простой расчески и ножниц

А у вас есть собака? Расскажите в комментариях, как проходит ваш день.