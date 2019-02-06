20+ вещей, которые происходят с владельцами собак каждый божий день
Опытный собачник знает, что самое дорогое в жизни человека — это обувь. Умеет по тональности лая определять, грустно питомцу или весело (или же он снова нашкодил). Со стойкостью оловянного солдатика терпит и град, и зной, и дождик проливной. А еще ему всегда мало: ведь одной собаке так одиноко, так почему бы не взять еще двух-трех?
Для хозяев четвероногих созданий и для тех, кто еще не решился завести питомца, AdMe.ru подготовил фотоподборку о том, как выглядит типичный день типичного собачника.
1. Утро начинается с «Хозяин, я буду испепелять тебя взглядом, пока ты не проснешься»
2. Теперь король требует подать ему завтрак
3. После чего вы можете поесть сами (под пристальным взором)
4. Потом кто-то так сильно хочет гулять, что готов делать это на двух ногах. Пардон, лапах
5. Если на улице зима, смотрите на градусник и экипируете неморозостойких собак
6. Прячетесь куда подальше, если пес давно не видел снега
7. После прогулки моете лапы. А иногда не только их
8. До обеда не наблюдаете ничего необычного
9. Потом кому-то хочется поиграть в прятки
10. Или попеть под караоке
11. Теперь неплохо было бы вздремнуть. Но сначала — пообниматься
12. Теперь вы «чухаете» собачку
13. Когда идете в туалет, то дверь оставляете открытой, иначе как пес проверит, живы ли вы?
14. Cпустя время собакен неожиданно приходит ласкаться. Он ведь так давно вас не видел
15. А вскоре вы найдете нечто подобное
16. Впрочем, через 5 минут собака уже забудет о причиненном ущербе и приготовится к новым подвигам
17. И снова захочет есть
18. Если вам нужно срочно уйти, то каждый раз придется переступать через себя
19. Не забываем о вечерней прогулке
20. День клонится к закату, и собаки готовятся ко сну
21. При этом у каждого пса есть свой способ
22. Каждый день вы завершаете священным ритуалом каждого собачника
Бонус: если вы обладатель пушистика, то сможете превратить его в облачко с помощью простой расчески и ножниц
А у вас есть собака? Расскажите в комментариях, как проходит ваш день.
Фото на превью nycblackout89 / reddit