20+ вещей, которые можно смело занести в список «Покупки для самого любимого существа на земле»

Четвероногие товарищи — полноправные члены семьи, которые требуют заботы и внимания. И хотят, чтобы время от времени их радовали приятными мелочами. Это может быть вкусная косточка для любимого пса или новая когтеточка для игривого котенка. Однако иногда хозяева балуют своих питомцев неординарными подарками.

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«13 лет пес безуспешно пытался поймать белку. И вот недавно я купил ему плюшевую игрушку, и он весь день таскал ее с собой и прижимался к ней»

«Извини, что поздно сообразил, приятель».

«Приобрела небольшой диванчик для своих котов. Моя лучшая покупка»

«Он всю жизнь прожил в квартире, а на следующей неделе мы переезжаем в дом с огороженным двором. Мы купили дом для своей собаки. Добро пожаловать, Отис!»

Эта тахта для кота стоит каждой заплаченной копейки

«Приобрела ли я парные свитеры себе и кошке? Может быть, может быть»

Адвент-календарь для котов. Ну а что, они тоже считают дни до Нового года

«Я подарила этот торт своему псу на день рождения. С тех пор он не расстается с ним даже во время сна»

«Мне кажется, коту по душе его новая рыбка»

«Мой друг обновил гардеробчик своего кота»

Этот коврик — незаменимая вещь для владельцев кошек

«Я чувствовала себя виноватой в том, что оставила Тедди в собачьей гостинице на время. Поэтому подарила ему новую игрушку»

«Когда мы вернулись домой, он возбужденно бегал с ней минут 5, а потом вот так заснул».

«Купил рюкзак для кота, чтобы ходить вместе в походы. Он оценил!»

Кажется, Пайпер довольна обновкой

«Благодаря моему жениху у нас с собаками теперь есть одинаковые дождевики. Моя мечта сбылась!»

«Кровать для моей 36-килограммовой принцессы»

«Мама принесла детский шезлонг специально для кота»

«У нашего мопса артрит, поэтому мы купили ему коляску для прогулок»

«Этот красавчик живет со мной уже год. В честь этого я преподнесла ему праздничный колпак и бабочку в тон»

«Я организовал старине бассейн, чтобы он мог охладиться. Но, кажется, я переоценил его энтузиазм»

«Жена купила коту его мини-версию»

«Завел кошку для своей собаки»

«Наконец-то у нашего старичка появилась ортопедическая кровать, и теперь он счастливо сопит во сне»

«Какое же приятное чувство возникает, когда кошка пользуется тем, что я купила специально для нее»

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