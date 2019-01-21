20+ величественных кошек породы мейн-кун, которые покажут вам, кто в доме хозяин
Люди часто шутят, что их кошка — глава семьи. Эти животные настолько независимы и великолепны, что иногда понимаешь: это истинная правда! Но если любую кошку можно назвать властной, то представители самой крупной домашней породы, мейн-куны, имеют абсолютное право на это звание. Они выглядят настолько впечатляюще, что вы определенно не захотите с ними связываться.
AdMe.ru нашел 21 доказательство тому, что мейн-кун — безусловный хозяин в доме.
1. Фотография на случай, если вы не знали, насколько огромны мейн-куны
2. И насколько они серьезны
3. Их очень любят счастливые владельцы
4. А дети — просто обожают
5. Если у вас есть такая кошка, вы начнете сомневаться в том, что именно вы — хозяин в доме
6. У них настолько строгий взгляд, что кажется, будто мы в чем-то провинились
7. Они следят за вами
8. И держат все под контролем
9. Тщательно следят за процессом приготовления еды
10. Даже будучи маленькими, они уже очень важные
11. Владельцам мейн-кунов определенно нужно качать мышцы
12. Однако мейн-кунам не очень-то нравятся обнимашки
13. Некоторые и вовсе не любят, когда их берут на ручки
14. Сон нормальной кошки — и сон мейн-куна
15. «Что? Тебе что-то надо?»
16. Просто посмотрите, какой он важный
17. Он знает, насколько он величественный
18. Мейн-куны умеют одним движением занять весь диван
19. Вальяжно отдыхать после тяжелого дня
20. Каждому из нас нужен такой домашний босс
21. Он идет к вам!
Вам тоже, как и нам, сразу же захотелось завести мейн-куна? А может быть, вы знаете какого-нибудь счастливого обладателя такого пушистика? Поделитесь своими впечатлениями с нами.
Фото на превью youneverknowwhatyouregoingtoget / imgur, xcarmMlemLord / imgur