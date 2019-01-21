20+ величественных кошек породы мейн-кун, которые покажут вам, кто в доме хозяин

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Люди часто шутят, что их кошка — глава семьи. Эти животные настолько независимы и великолепны, что иногда понимаешь: это истинная правда! Но если любую кошку можно назвать властной, то представители самой крупной домашней породы, мейн-куны, имеют абсолютное право на это звание. Они выглядят настолько впечатляюще, что вы определенно не захотите с ними связываться.

AdMe.ru нашел 21 доказательство тому, что мейн-кун — безусловный хозяин в доме.

1. Фотография на случай, если вы не знали, насколько огромны мейн-куны

2. И насколько они серьезны

3. Их очень любят счастливые владельцы

4. А дети — просто обожают

5. Если у вас есть такая кошка, вы начнете сомневаться в том, что именно вы — хозяин в доме

6. У них настолько строгий взгляд, что кажется, будто мы в чем-то провинились

7. Они следят за вами

8. И держат все под контролем

9. Тщательно следят за процессом приготовления еды

10. Даже будучи маленькими, они уже очень важные

11. Владельцам мейн-кунов определенно нужно качать мышцы

12. Однако мейн-кунам не очень-то нравятся обнимашки

13. Некоторые и вовсе не любят, когда их берут на ручки

14. Сон нормальной кошки — и сон мейн-куна

15. «Что? Тебе что-то надо?»

16. Просто посмотрите, какой он важный

17. Он знает, насколько он величественный

18. Мейн-куны умеют одним движением занять весь диван

19. Вальяжно отдыхать после тяжелого дня

20. Каждому из нас нужен такой домашний босс

21. Он идет к вам!