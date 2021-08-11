20+ вчерашних суровых ворчунов, тающих под натиском пушистиков и их мягких лапок

Содержание питомцев всегда требует ответственности, и, возможно, поэтому некоторые люди не хотят их заводить. Другие же не готовы терпеть клочки шерсти по квартире, ночные тыгыдыки или специфический запах. Но если уж животное запало в душу, то все эти мелочи становятся несущественными.

Мы в AdMe.ru уверены, что на многих таких упрямцев рано или поздно находится свое любимое создание, перед которым просто невозможно устоять. И герои нашей подборки тому доказательство. А в конце вас ждет бонус о том, что и мамы тоже могут сменить свой гнев на милость под давлением мягких лапок.

Он заявил, что кошки «не такие дружелюбные, как собаки». А теперь они не разлей вода

Вначале: «Я не хочу иметь кошку». Потом: «Я купил ей это, потому что она ребенок»

«Мой папа берет нашу кошку, которую, как он сказал 10 месяцев назад, мы не оставим у себя, на одну из 2 ежедневных прогулок с собаками»

«Я не хочу иметь ничего общего с вашей собакой». А потом он купил велосипед с корзиной

«Когда-то папа говорил, что маленькие собаки — это „дорогие крысы“»

Раньше: «Мы никогда не заведем кошку». И теперь

«Он настаивал на том, что Оз исключительно „моя собака“»

«Мы не должны кормить бездомную кошку, она просто привяжется и никогда не уйдет»

«Отец моей подруги категорически не хотел, чтобы она заводила собаку в его доме. И вот что теперь»

«Мой муж, когда Мистер нашел нас: „Нам не нужен еще один кот“»

«Мой отец: „Не заводи собаку“. Это фото говорит само за себя»

«Мой папа не хотел заводить „глупую птицу“, но теперь вот что он делает»

«Мой отец сказал мне не брать бездомного котенка. А теперь показывает ему, что сделал „кошачий телевизор“ — кормушку для птиц»

Раньше для него все кошки были «глупыми», а теперь «пушистая бубочка любит держаться за правое плечо, а не за левое»

«Я не люблю кошек, а кошки не любят меня»

«Я уточняю: это твои кошки, и я не хочу иметь с ними ничего общего!»

2 месяца назад: «Я ненавижу кошек, они воняют и злые». Сейчас: «Подвинься немного, чтобы у нее было больше места на диване»

«Мой папа всегда говорил, что терпеть не может нашу кошку. И вот пожалуйста»

«4 года назад папа сказал, что не будет заботиться об этой кошке, если мы ее возьмем. Теперь он за несколько часов построил Гуппи кошачий особняк из картонных коробок»

«Да не люблю я его, он же просто собака»

«Папа: „Никаких птиц, они воняют и постоянно издают громкие звуки без причины“. Тоже папа: „Теперь я пират“»

Бонус: мамы тоже иногда меняют гнев на милость под давлением мягких лапок

Давным-давно, несмотря на возмущение мамы, я завел себе крысу. Назвал Сергеем. Мама его жутко боялась, даже к клетке не подходила. Однажды прихожу домой, а там мама чистит картошку, на плече у нее сидит Сергей, тычется носом в ухо, а она такая: «Хи-хи, Сережка, ну перестань!» — и рукой на другое плечо его перебрасывает. © StSoton / Рikabu