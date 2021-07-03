20 усатых-полосатых, которых поймали с поличным, а им хоть бы хны

Многие любят котиков: они милые, пушистые, да и просто на них приятно посмотреть. Но частенько к их очаровательной внешности прилагается еще и нагловатый характер. Усатые всюду устанавливают свои порядки, иногда подворовывают, залезают куда захотят и делают все это с невозмутимым видом.

Мы в AdMe.ru не понаслышке знаем, каково это — быть хозяином кота. Стоит отвернуться, а он уже скидывает вещи с полок или сует лапу в стакан. В этой статье вас ждут как раз такие проказники, пойманные с поличным. Но их это, в общем-то, не сильно волнует.

«Я оставила рисоварку открытой»

Я просто невинная кошечка, которая занимается своими делами. © bigbysemotivefinger / Reddit

Вот как котам удается делать такую мордашку? © Qoheleth_angst / Reddit

Похоже, придется накладывать заплатку на заплатку

«Доказательство того, что мой кот — тот еще подлец»

Разрушитель клубники

«Наконец-то застала его с поличным. Он любит засовывать игрушки в мои туфли»

«Стоило мне отвернуться, как Арчи начал поедать мои крекеры»

Он отказывается уходить из туалета

«Сегодня я встретила соседского кота и наконец узнала, почему мои растения такие помятые»

«Не могу злиться на эту мордашку»

«Я поймала ее с поличным! Она утащила круассан и тут же сунула его в мою тапочку»

Воришка пончиков

«Да, мама, я час наблюдал, как ты разбираешь документы. Но зачем ты положила их на мой стол?»

«Стоило нам только выкопать яму...»

Пойман на месте преступления

«Засунул свою лапу в мой кофе, чтобы облизать мою чашку. А ведь мог просто подвинуться на пару сантиметров»

Нет, вы только взгляните: он еще и наслаждается

«Проснулась и увидела Пейдж, которая пила из моего стакана на моем столе»

Видимо, она настолько голодная, что ей понадобились все 1,5 кг корма

Поймали на месте

Теперь понятно, почему растение стало таким плоским