20+ усатых-полосатых, которые уже просто не в силах сдерживать свои эмоции

Говорят, существует 10 признаков, по которым можно определить, что кошка вас обожает. Например, она высоко поднимает хвост, любит спать у вас на коленях, может немного покусывать руку и «бодаться». Но иногда, для того чтобы понять, что у питомицы на уме, даже и не нужно расшифровывать никакие сигналы, потому что все, что она думает, буквально написано на ее мордочке.

AdMe.ru не понаслышке знает, насколько эмоциональными могут быть усатые-полосатые. Многие из них так здорово научились без слов выражать свои чувства, что им впору работать в драматическом театре.

«Мама дала мне кусочек сыра. Как же это вкусно»

«Моя кошка села в лоток для писем, и он рухнул»

«Пришла новая коллекция коробок, и я не очень-то довольна. Никакого комфорта! В следующий раз вместо стиральной машины заказывай тостер, мама»

«Вот какую мордочку делает моя кошка, когда муж берет ее на руки»

«Мой кот всякий раз, когда я хочу взять его на руки»

«Вот что он думает об ужине, который я для него приготовила»

Когда вам не нравятся ваши новые миски

«Где мой сэндвич с тунцом? Как можно быть таким эгоистом и есть на завтрак тост с желе? Ты же знаешь, что я его ненавижу»

«Эйс дает понять, что мне пора закругляться и идти спать»

«Застал ее врасплох»

«Вот как кошка дает мне понять, что я мало ее кормлю. Она просто сидит возле своей миски и смотрит в пол, терпеливо ожидая, когда же появится еда»

«На самом деле я очень хорошо ее кормлю».

«Привет, меня зовут Клементина, мне 6 месяцев, и я терпеть не могу запах мяты»

«Что делает моя кошка каждый раз, когда я не делюсь с ней своей едой»

«У меня котенок всего один день, а он уже сыт мной по горло»

«Я отвела своего мальчика к ветеринару. Вот как он к этому отнесся»

Она выпала из корзины

«Он злится на меня за то, что я не разрешаю ему есть грязь»

«Ты что, собираешься все это съесть одна?»

«2 года назад я забрал Марлона из приюта. Вот с какой мордашкой он его покидал»

Вечно злится, что его не пускают на стол

«День рождения нашей кошки. Это одна из тех фотографий, после просмотра которых просто хочется улыбнуться»